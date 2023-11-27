基市府：外木山海興游泳池擬12/2前如期完工
基隆市外木山海興游泳池老舊，今年6月封閉施工。市府今天表示，目前預定進度與實際尚符，但近日天氣可能不佳，已請廠商儘快趁好天氣趕工，希望仍於12月2日前如期完工。
基隆市政府產業發展處發布新聞稿表示，海興游泳池因設備老舊，樓梯下方龜裂、掏空，市府爭取新台幣2000多萬預算，原訂今年12月2日工程完工；但完工日接近，有民眾反映，工程恐延後。
產發處說明，目前預定進度與實際進度尚符，不過可能接下來會碰到不好的天氣，已請廠商儘快趁好天氣加緊施作階梯等工項，希望仍於12月2日前完工，後續在完工並辦理驗收合格情況下，將儘快開放給民眾使用。
產發處表示，海興游泳池新建完工後，周邊平台結構將更加安全，並且加寬樓梯寬度，同時新設欄杆扶手及防滑等設施，提供更安全的休閒空間。
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