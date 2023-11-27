台東首間住宿長照機構 台東醫院成功分院2樓設26床

政府推動偏鄉長照服務，衛福部台東醫院附設住宿式長照機構今天竣工落成，成為台東縣第1間住宿式長照機構，衛福部政務次長王必勝等人出席活動，盼實現在地安養目標。

衛生福利部台東醫院發布訊息表示，台東醫院附設住宿式長照機構，位於部立台東醫院成功分院2樓，提供26床位優質長照服務，尤其是住在長濱鄉、東河鄉與成功鎮獨居及雙老族群可優先申請入住，讓在外打拚子女們能安心托老長輩。

依據「民國111年台東地區實施長照10年計畫2.0之長照需求人數」資料顯示，成功鎮內失能身心障礙者為364人，占全縣的12.2%，而東河鄉與長濱鄉共計198人（6.6%）；在老化指數部分，成功鎮及鄰近長濱鄉與東河鄉則分列全縣第4名、第1與第2名。近年隨著年輕人北漂，鎮內多為隔代教養及老老相扶的弱勢家庭，因此充實當地長照資源，建置在地平價、優質機構刻不容緩。

王必勝表示，推動1鄉鎮1長照資源的政策，依據108年度「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，規劃於成功分院建置住宿型長照機構，於108年11月簽署合作契約書，補助金額約新台幣3150萬元，歷經4年，克服疫情、缺工與原物料飆漲等困境，終於完成台東縣第1間住宿式長照機構設置，希望能提供長照需求者較優質且接近住家的機構。

台東醫院指出，成功鎮境內因交通不便、土地來源取得不易與後送就醫等問題，因此一般財團法人在無營利誘因下，並不願至偏鄉設置長照機構；而此間長照機構設置於成功分院內，住民可依需求，就近至各門診接受治療，以及由復健科進行專業復健訓練，大大降低住民及家屬往返機構與醫院間的時間與費用成本，讓住民能得到更適切個別化服務。