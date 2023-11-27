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基隆港景樂園2300萬元預算 議會表決17：10通過

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，正反意見僵持。市長謝國樑在休息時間尋求議員支持，全案付諸表決，以17比10通過預算。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，正反意見僵持。市長謝國樑在休息時間尋求議員支持，全案付諸表決，以17比10通過預算。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，民進黨團指未見具體內容，無黨籍議員陳冠羽質疑安全性，主張刪除；其他議員支持市府打造港區新亮點。議長童子瑋提議刪除300萬元未獲共識，市長謝國樑在休息時間尋求國民黨團支持，全案表決以17票支持、10票反對，通過全數預算。

基市府明年編列2300萬元委託辦理基隆港景樂園、海洋咖啡廳規畫及執行，內容包括設置大型遊憩設施及裝置藝術展覽、設置海洋咖啡廳、辦理藝文表演活動及策略行銷。

民進黨團有8名市議員輪番發言，質疑市府提出的預算說明內容空洞，主張全數刪除。市議員鄭文婷說，港景樂園設立地點市府沒講清楚，如果要做像「倫敦眼」設施，2300萬怎麼夠，可能就像先前號稱辦超跑嘉年華，結果變成改裝嘉年華。況且到了冬天，「摩天輪」會不會變成「咖啡杯」？東北季風一來，誰有辦法坐在海邊喝咖啡？結果就是「講計畫嚇死人，做出來的結果笑死人」。

國民黨10名市議員和親民黨副議長楊秀玉、無黨籍議員張耿輝、呂美玲、張芳麗、林旻勳和陳明建發言支持預算，認為城市轉運站明年營運後，在國門廣場打造新的景點，有助吸引觀光客，並帶動西岸發展。

謝國樑說，現在基隆港東岸非常熱絡，西岸比較遊客較少。西2、3碼頭倉庫正在招商，打算建造兒童職業體驗博物館等設施，所以在國門廣場設置遊具，搭配展覽、藝文表演活動是可以考慮做的事情。

謝國樑說，至於是摩天輪、旋轉木馬，還是什麼樣子的遊具，有待專業單位提出評估。因為要做長期性遊具，2300萬元是不夠的，第1年以辦活動以行動式遊具為主，避開東北季風，在4月到11月間舉辦，從中吸取經驗，再提出正式、固定式的遊具，放在最適合的地方。

因為刪除、通過預算雙方都堅持意見，童子瑋提議刪除300萬元後通過預算，仍未取得共識。童宣布休息5分鐘期間，謝國樑走向國民黨籍議員座位，揮手表達反對刪減立場，尋求議員支持。重新開會後，正反意見仍僵持不下，童子瑋裁示表決，並以17票贊成、10票反對，通過2300萬元預算。

基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，全案付諸表決，10名議員反對通過預算。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，全案付諸表決，10名議員反對通過預算。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，全案付諸表決，17名議員支持通過預算。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今審查「基隆港景樂園」相關預算2300萬元，全案付諸表決，17名議員支持通過預算。記者邱瑞杰／攝影

議員 基隆港 咖啡廳

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