宜蘭市公園路巷內爭議消防栓位於公有地 重新安裝復位

宜蘭市公園路巷內有支今年2月被移除的消防栓，原以為占用私人土地才移除，後來經證實位於公有土地，為了消防安全，今天重新恢復安裝。當初辦理會勘決議移除的林麗議員被指特權，消防栓位於服務處對面有礙停車才移走，她表示，是處理林姓「地主」陳情，經會勘各單位認定占用私地才移走，絕無特權。

民進黨縣議員林麗原本的服務處位於宜蘭市民權新路，選後去年底搬到宜蘭市公園路497巷內，正巧服務處對面有消防栓及路邊畫紅線。林麗接獲自稱「林姓地主」陳情，訴說消防栓位於其私人土地，將來要開發土地，盼移除消防栓。

林麗今年1月辦理會勘，邀集縣消防局、自來水公司、宜蘭市公所、地主到場，會勘決議認定消防栓位於私人土地，加上附近47公尺另有座消防栓可用，因此2月移除消防栓，市公所接著也塗銷消防栓附近的禁止停車紅線。

未料幾個月後，附近民眾向國民黨議員林岳賢和黃定和投訴，基於社區民眾安全，怎能移除消防栓？黃定和於7月及8月辦理會勘，同時請建設處和地政處人員到場，兩局處認定消防栓位於公有土地。

上周縣議會定期大會期間，林麗被楊弘旻等議員批評，這支消防栓設了14年都沒事，林議員才搬去服務處沒多久就辦會勘要求移走，特權謀私，破壞議員形象。

經連署，日前通過把林麗議員送縣議會紀律委員會研議懲戒，今天議長張勝德與林岳賢、楊弘旻及莊淑如等議員到場，請承包商重新把消防栓安裝上去。