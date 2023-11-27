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金樽觀景台塌陷岌岌可危 旅遊網還建議「喝咖啡賞景」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
金樽遊憩區觀景台地基淘空，外面已經拉起封鎖線，禁止遊客進入，但縣府觀光網站介紹仍是舊照片。記者徐白櫻／翻攝
金樽遊憩區觀景台地基淘空，外面已經拉起封鎖線，禁止遊客進入，但縣府觀光網站介紹仍是舊照片。記者徐白櫻／翻攝

東海岸金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過受豪雨沖刷影響，山崖邊坡下陷近70公尺，觀景台拉起封鎖線成「危險建物」，咖啡店悄悄歇業，縣府旅遊網隻字未提，還建議遊客可在觀景台喝咖啡、賞海景。東管處及縣府表示，基於安全對外封閉，後續修復計畫還要進一步評估，網路資訊也將更新。

台東縣府觀光旅遊網介紹說，金樽遊憩區位於台11線道路旁，觀景台可俯瞰金樽漁港、白沙灣海灘及金樽附近的山澗峽谷。金樽陸連島與海岸平行，此處是全台唯一一處正在生成的陸連島，特殊地形會對前進波浪產生繞射作用，繞射波最後在島與海岸之間相撞，因能量消滅，海波攜帶的沙礫沉積下來形成連島沙州，退潮時沙州會露出水面。

金樽遊憩區是「台灣好行」觀光巴士的站點之一，在海葵及小犬颱風接連侵襲過後，遊客發現觀景台拉起封鎖線，咖啡店也早已歇業，進一步觀察得知，觀景台面海邊坡有大面積崩塌，不適合觀光客停留。

東部海岸國家風景區管理處台東站表示，今夏豪雨及颱風接連來襲導致邊坡地基淘空，災害發生後跟咖啡店業者解約，初估崩塌深度近70公尺，基於安全考量先封閉，後續修復需要找專家進一步評估，停車場與公共廁所不受影響。

縣府交觀處回應，金樽遊憩區屬於東管處管轄範圍，將與主管機關聯繫確認受損情況，盡速更新相關資料。

金樽遊憩區觀景台地基淘空，咖啡店也早已歇業，但縣府觀光旅遊網仍掛著舊照片。記者徐白櫻／翻攝
金樽遊憩區觀景台地基淘空，咖啡店也早已歇業，但縣府觀光旅遊網仍掛著舊照片。記者徐白櫻／翻攝
金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過觀景台地基淘空，建物岌岌可危。記者徐白櫻／攝影
金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過觀景台地基淘空，建物岌岌可危。記者徐白櫻／攝影
金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過觀景台地基淘空，建物岌岌可危。記者徐白櫻／攝影
金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過觀景台地基淘空，建物岌岌可危。記者徐白櫻／攝影
金樽遊憩區觀景台地基淘空，外面已經拉起封鎖線，禁止遊客進入。記者徐白櫻／攝影
金樽遊憩區觀景台地基淘空，外面已經拉起封鎖線，禁止遊客進入。記者徐白櫻／攝影
台東觀光旅遊網站建議遊客可以在觀景台喝咖啡欣賞海景。記者徐白櫻／翻攝
台東觀光旅遊網站建議遊客可以在觀景台喝咖啡欣賞海景。記者徐白櫻／翻攝

咖啡 小犬颱風

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