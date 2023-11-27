快訊

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

門諾復康巴士多元服務 接送身心障礙者勇敢出門購物

中央社／ 花蓮縣27日電
門諾基金會交通中心推動復康巴士「溫暖有愛購物行」，協助身心障礙者購物採買。（門諾基金會提供） 中央社
門諾基金會交通中心推動復康巴士「溫暖有愛購物行」，協助身心障礙者購物採買。（門諾基金會提供） 中央社

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，自今年7月「溫暖有愛購物行」服務開跑後，從每月平均約3000趟次服務量成長至4000趟次，申請社會參與的使用者，也占總服務量的1/10。

門諾基金會今天發布訊息表示，復康巴士除了一般既定印象，前往就醫的交通服務外，身心障礙者的「社會參與」也是推廣重點，從近半年來的統計顯示，購物服務的數量明顯上升。

門諾基金會交通服務中心區督導曾乾慶表示，補給生活所需外出採買，是大眾在日常生活中普通的1項工作，但大多數身心障礙者需要配合照顧者時間、擔心接觸陌生的人事物等諸多因素而產生負面的經驗，以致寧可選擇不出門。

基金會希望藉由「溫暖有愛購物行」，鼓勵身心障礙者勇敢踏出家門；此項服務對象為需符合原搭乘復康巴士的條件外，個人意識清楚、親屬能陪同更佳。

服務優先順序依先前搭乘紀錄的積分制度為標準，並由專業社工員評估；活動每個月1次，每次至少4名個案參與，基金會提供購物金500元禮券，鼓勵踏出家門的意願。

地點先經由基金會人員場勘，確保足夠的友善環境，並安排適合的志工等全程陪同協助採買，提高行動上的安全與便利，讓外出採買品質提高，並藉由使用者滿意度調查，改善服務的不足。

門諾基金會表示，「溫暖有愛購物行」日前選在花蓮家樂福進行，此次共有2名身障者、2名視障者參與，在志工等人引導、協助下完成採買，再由復康巴士來到賣場，將個案安全送回家。

門諾基金會指出，支持身心障礙者、視障者提升生活自理能力，期望能從簡單自主選擇決定權開始，並且將此服務推廣普及，更期望復康交通接送能成為1項有溫度、有愛心的採購行動；相關服務可電洽03-8358684預約或諮詢。

巴士

延伸閱讀

復康巴士難約又繞路 南市議員：透早出門、天黑才回家

開基共善堂創立300周年建醮 捐逾百萬復康巴士嘉惠台南市

他身障仍當上亞運籃球選手 也是優良復康巴士司機受表揚

經典不動產今捐贈竹市2百萬復康巴士 善舉發揮愛心

相關新聞

金樽觀景台塌陷岌岌可危 台東縣府旅遊網還建議「喝咖啡賞景」

東海岸金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，不過受豪雨沖刷影響，山崖邊坡下陷近70公尺，觀景台拉起封鎖線成「...

身心障礙者常關在家 門諾復康巴士助勇敢出門購物

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，不再是既定印象裡只能就醫的交通服務，也幫助身心障礙者出門購物，自今年7月復康巴...

門諾復康巴士多元服務 接送身心障礙者勇敢出門購物

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，自今年7月「溫暖有愛購物行」服務開跑後，從每月平均約3000趟次服務量成長至4...

「傳藝縣民日」宜蘭人12月這12天免費入園 還有大禮包

宜蘭傳藝園區在12月每周六日一推出「傳藝縣民日」，限定宜蘭人身分證件G開頭共有12天可免費入園，另有「縣民大禮包」內含1...

獲行政院模範公務員 基市科長吳雨潔：為孩子實踐教育均等

基隆市政府教育處課程教學科長吳雨潔，獲選為今年行政院模範公務員。她說，未來在工作上會繼續實踐教育均等與普及，讓基隆的孩子...

謝國樑座車違停？ 警：公務行程不舉發

民進黨基隆市議員張之豪質疑市長謝國樑座車在義一路紅線路段「違規停車」，市府解釋，當時是與里長會面的公務行程。市警局交通隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。