門諾復康巴士多元服務 接送身心障礙者勇敢出門購物

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，自今年7月「溫暖有愛購物行」服務開跑後，從每月平均約3000趟次服務量成長至4000趟次，申請社會參與的使用者，也占總服務量的1/10。

門諾基金會今天發布訊息表示，復康巴士除了一般既定印象，前往就醫的交通服務外，身心障礙者的「社會參與」也是推廣重點，從近半年來的統計顯示，購物服務的數量明顯上升。

門諾基金會交通服務中心區督導曾乾慶表示，補給生活所需外出採買，是大眾在日常生活中普通的1項工作，但大多數身心障礙者需要配合照顧者時間、擔心接觸陌生的人事物等諸多因素而產生負面的經驗，以致寧可選擇不出門。

基金會希望藉由「溫暖有愛購物行」，鼓勵身心障礙者勇敢踏出家門；此項服務對象為需符合原搭乘復康巴士的條件外，個人意識清楚、親屬能陪同更佳。

服務優先順序依先前搭乘紀錄的積分制度為標準，並由專業社工員評估；活動每個月1次，每次至少4名個案參與，基金會提供購物金500元禮券，鼓勵踏出家門的意願。

地點先經由基金會人員場勘，確保足夠的友善環境，並安排適合的志工等全程陪同協助採買，提高行動上的安全與便利，讓外出採買品質提高，並藉由使用者滿意度調查，改善服務的不足。

門諾基金會表示，「溫暖有愛購物行」日前選在花蓮家樂福進行，此次共有2名身障者、2名視障者參與，在志工等人引導、協助下完成採買，再由復康巴士來到賣場，將個案安全送回家。

門諾基金會指出，支持身心障礙者、視障者提升生活自理能力，期望能從簡單自主選擇決定權開始，並且將此服務推廣普及，更期望復康交通接送能成為1項有溫度、有愛心的採購行動；相關服務可電洽03-8358684預約或諮詢。