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獲行政院模範公務員 基市科長吳雨潔：為孩子實踐教育均等

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處課程教學科長吳雨潔（右）獲選行政院模範公務員，市長謝國樑（左）也頒獎表揚。圖／基市府提供
基市府教育處課程教學科長吳雨潔（右）獲選行政院模範公務員，市長謝國樑（左）也頒獎表揚。圖／基市府提供

基隆市政府教育處課程教學科長吳雨潔，獲選為今年行政院模範公務員。她說，未來在工作上會繼續實踐教育均等與普及，讓基隆的孩子看到更多元更精采的世界。基隆市長謝國樑說，吳願意傾聽各界意見，與人良性溝通，表現值得市府同仁效法。

行政院每年辦理模範公務人員選拔，表揚得獎者對國家社會的付出與貢獻，藉以激勵士氣，提升行政效能。今年共有中央20人、地方16人共36人獲選模範公務員，接受表揚。

謝國樑表示，吳雨潔畢業於國立政治大學教育系，並取得台北市立大學教育行政暨評鑑研究所碩士學位。國家考試高考及格後分發到基隆市政府任職，歷經督學和體育保健科、國民教育科、課程教學科長職務，資歷豐富。吳除有完整教育背景，重視學子成長，並確實執行市府重要政策，過程中傾聽各界意見及溝通，成為同仁楷模。

教育處表示，吳雨潔在市府任職期間，從開創智慧教育、實驗教育到雙語學校等亮點業務，都能展現績效，她還積極引入市值千萬的線上外師課程，爭取超過1億5千萬元經費補助，並帶領全市教育團隊獲得推動海洋、國防教育績優縣市榮耀，發揮團隊戰力，引領基隆教育持續前進。

吳雨潔說，代表基隆市接受行政院表揚非常開心，也感到非常榮幸。獲獎代表自己在工作上的努力得到肯定，開創基隆市第一所實驗教育學校是她的公務生涯中，非常難忘的經驗。

吳雨潔引述教育學者福祿貝爾的話，「教育之道無他，唯愛與榜樣而已」，未來她將持續努力，繼續為孩子們實踐教育愛的均等與普及，讓基隆的孩子看到更多元更精采的世界。看到孩子眼中求知若渴的光芒，就是自己繼續付出最大的動力。

基市府教育處課程教學科長吳雨潔獲選模範公務員，接受行政院表揚。圖／基市府提供
基市府教育處課程教學科長吳雨潔獲選模範公務員，接受行政院表揚。圖／基市府提供
基市府教育處課程教學科長吳雨潔（右二）獲選今年行政院模範公務員。圖／基市府提供
基市府教育處課程教學科長吳雨潔（右二）獲選今年行政院模範公務員。圖／基市府提供
基市府教育處課程教學科長吳雨潔（右）獲選行政院模範公務員，接受行政院長陳建仁（左）頒獎表揚。圖／基市府提供
基市府教育處課程教學科長吳雨潔（右）獲選行政院模範公務員，接受行政院長陳建仁（左）頒獎表揚。圖／基市府提供

謝國樑 公務員

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