台東好米收冬祭 小禮生成亮點

台東客家人口約占5分之1，台東好米收冬祭曾列全台客庄12大節慶之1，今年移至台東市神農官舉辦，關山、池上及鹿野等客家鄉親齊聚祭拜神農大帝，感謝上蒼庇佑、收成滿倉；今年主祭、陪祭都是女性，禮生及疏文吟唱由國小學童擔任，成為祭儀亮點。

台東好米收冬祭每年輪流在客家人聚集鄉鎮辦理，今年在台東市寶桑町舉辦，此處是客家鄉親移居台東市主要落腳處，鄉親們透過祭典敬天謝神，也慰勞農家全年的辛勤勞動。

台東縣長饒慶鈴昨擔任主祭官，帶領眾人上香及獻牲酒禮，再由小禮生徐尹瑄以流利客語吟誦疏文，感謝神明保佑今年農作豐收，也祈求來年豐盛平安。

客委會主秘廖育珮表示，不少客家鄉親二次移民選擇定居好山好水的台東，台東客家人口約19.8%，雖沒有桃竹苗高，但恰巧是全國客家比例。

廖育珮說，客家傳統祭祀者都是男性為主，這次活動主、陪祭官及祭文誦讀者都是女性，展現性別平等與世代傳承希望，期許縣府及各鄉鎮踴躍提出客家文化復興計畫，讓更多客家子弟會講客家話。

除傳統祭儀，活動會場另有「擲筊祈福」與民同樂，只要擲出聖杯即可獲得特色野餐墊；另北町園區也同時辦客家美食展售及草地音樂會。