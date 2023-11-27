聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿美族語辭典作者吳明義辭世 追頒褒揚令

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

阿美族吳明義Namoh Rata牧師將畢生對阿美族語的認識，寫成一本厚達上千頁、收錄超過3萬個阿美語詞彙的「阿美族語辭典」，今年8月吳明義與世長辭。原民會主委夷將代表蔡英文總統至花蓮縣吉安鄉美雅麥教會，追頒褒揚令給吳明義家屬，表彰他為原住民語言保存與傳承的高度貢獻。

出生花蓮縣玉里鎮高寮部落的吳明義，長年推動阿美族語傳承，曾在玉山神學院擔任教授與院長，並在國立東華大學原住民民族學院，傳授阿美族語言和文化，也在慈濟大學人類發展系擔任客座教授，生前創立了「台灣阿美族語言永續發展學會」。

吳明義累積上百篇關於阿美族知識的文章、文本以及有聲書出版品，其中最大的貢獻，就是他將畢生對阿美族語言全面的認識，撰寫成一本厚達上千頁、收錄超過3萬個詞彙的「阿美族語辭典」，成為許多阿美族語學習與教學者的寶典。

夷將表示，吳明義將台灣語言學之父小川尚義的著作，翻譯為阿美語及華語，並且無償交予台灣阿美族語言永續發展學會，作為推動阿美語教材與參考資料，可見老師對族人的厚愛與奉獻之情。

夷將說，吳明義畢生致力族語傳承，他留下來的著述、出版及幫助學者研究的書籍、辭典諸多，也為原住民族傳統知識建構、與族語推廣工作樹立典範。

阿美族 語言 原住民

延伸閱讀

阿美族語辭典作者吳明義辭世 追頒總統褒揚令

表彰阿美語辭典作者吳明義 原民會代總統追頒褒揚令

屏東泰武鄉代會首設口譯機 原民會：傳承原鄉族語

原住民族傳統醫療知識復振成果展 17件作品獲獎

相關新聞

燈花季+溫泉季 礁溪與你有約

宜蘭礁溪「溫泉燈花季」亮燈至明年3月1日，夜間綻放璀璨燈飾，宜蘭縣府舉辦的「冬戀蘭陽溫泉季」今晚也揭幕，為期10天，共同...

謝國樑座車違停？ 警：公務行程不舉發

民進黨基隆市議員張之豪質疑市長謝國樑座車在義一路紅線路段「違規停車」，市府解釋，當時是與里長會面的公務行程。市警局交通隊...

阿美族語辭典作者吳明義辭世 追頒褒揚令

阿美族吳明義Namoh Rata牧師將畢生對阿美族語的認識，寫成一本厚達上千頁、收錄超過3萬個阿美語詞彙的「阿美族語辭典...

台東好米收冬祭 小禮生成亮點

台東客家人口約占5分之1，台東好米收冬祭曾列全台客庄12大節慶之1，今年移至台東市神農官舉辦，關山、池上及鹿野等客家鄉親...

謝國樑座車違停？ 基隆市警局交通隊：公務行程不舉發

民進黨基隆市議員張之豪質疑市長謝國樑座車，在義一路紅線路段「違規停車」。市警局交通隊今天指出，道路交通安全規則規定公務車...

浪漫燈花點亮璀璨礁溪大爆美 溫泉季加碼吃美食玩景點

宜蘭礁溪溫泉蟬聯兩屆全國台灣好湯金泉獎殊榮，進入旅遊旺季，礁溪鄉公所「溫泉燈花季」起跑，夜間綻放璀璨燈飾，處處都有美景可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。