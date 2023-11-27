謝國樑座車違停？ 警：公務行程不舉發

民進黨基隆市議員張之豪質疑市長謝國樑座車在義一路紅線路段「違規停車」，市府解釋，當時是與里長會面的公務行程。市警局交通隊指出，道路交通安全規則規定公務車輛執行任務時，臨時停車及停車地點得不受相關規則條文限制，因此不舉發。

張之豪今年7月間曾在臉書披露謝國樑住處有2輛車違停，1輛停在騎樓，1輛停在人行道洗車，謝出面道歉。張之豪近日又上傳市民提供的影片到臉書，指謝國樑座車24日傍晚又在義一路紅線路段違停。

謝國樑座車臨停地點附近有一家幼兒園，外界質疑停車是否與謝的女兒有關？市府發言人余治明表示，謝國樑當時是與地方里長會面，傾聽民眾需求與建議，履行市長的職責，確實為公務行程。

張之豪說，他不是「檢舉達人」，不會整天跟著謝國樑座車，市民在鬧區停車困難，容易被警察取締，有人看到市長的車大剌剌地違停，自然會產生相對剝奪感。張也說，謝國樑事後可用有閃燈、未違規來解釋，民眾感受是「你市長、你特權，就繼續拗吧。」

市警局交通隊長張豫立說明，檢舉市長座車違停地點是在義一路87號前，時間為24日下午5時29分，經調查為市長執行公務行程，座車有明確「藍紅警示燈號」，依照道路交通安全規則第113條規定，正在執行公務車輛臨時停車及停車地點，不受同法規第111、112條限制，因此不舉發。