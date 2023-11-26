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阿美族語辭典作者吳明義辭世 追頒總統褒揚令

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
吳明義牧師著作「阿美族語辭典」收錄超過3萬個阿美語詞彙，成為許多阿美族語的學習與教學者的寶典。圖／原民會提供
吳明義牧師著作「阿美族語辭典」收錄超過3萬個阿美語詞彙，成為許多阿美族語的學習與教學者的寶典。圖／原民會提供

阿美族吳明義Namoh Rata牧師將畢生對阿美族語的認識，寫成收錄超過3萬個阿美語詞彙的「阿美族語辭典」，成為許多人學習阿美族語的寶典。今年8月吳享壽89歲過世，原民會主委夷將•拔路兒代表蔡英文總統追頒褒揚令給吳明義家屬，表彰他為原住民語言保存與傳承的成就。

出生花蓮縣玉里鎮高寮部落的吳明義，長年推動阿美族語傳承，曾在玉山神學院擔任教授與院長，並在國立東華大學原住民民族學院，傳授阿美族語言和文化，也在慈濟大學人類發展系擔任客座教授，生前創立「台灣阿美族語言永續發展學會」。

吳明義累積上百篇關於阿美族知識的文章、文本以及有聲書出版品，其中最大的貢獻，就是他將畢生對阿美族語言全面的認識，撰寫成一本厚達上千頁、收錄超過3萬個阿美語詞彙的「阿美族語辭典」，成為許多阿美族語的學習與教學者的寶典。

夷將表示，吳明義將台灣語言學之父小川尚義的著作，翻譯為阿美語及華語，並無償交予台灣阿美族語言永續發展學會，作為未來推動阿美語的教材與參考資料，可見老師對族人的厚愛與奉獻之情。

夷將說，吳明義畢生致力於族語的傳承，更獻身於族人的事工，是具有高度熱忱、豐富傳統知識的智者，他所留下來的著述、出版及幫助學者研究的書籍、辭典諸多，也為原住民族傳統知識建構與族語推廣工作樹立典範，希望有志於語言及文化保留、傳承之族人能以吳明義牧師為楷模，代代傳承原住民族珍貴的語言。

原民會主委夷將‧拔路兒代表總統，追頒已故阿美族語辭典作者吳明義牧師總統褒揚令。圖／原民會提供
原民會主委夷將‧拔路兒代表總統，追頒已故阿美族語辭典作者吳明義牧師總統褒揚令。圖／原民會提供

阿美族 語言 原住民

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