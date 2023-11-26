台東「好米收冬祭」登場 7歲小禮生用流利客語念疏文

台東好米收冬祭曾列全台客庄十二大節慶之一，今年移至台東市神農官舉辦，關山、池上及鹿野等地客家鄉親齊聚一堂祭拜神農大帝，感謝上蒼庇佑、收成滿倉。主祭、陪祭都是女性，禮生及疏文吟唱全由國小學童擔任，兩大特色成今年祭典亮點。

台東客家人口約占五分之一，多年來好米收冬祭輪流在客家人聚集的鄉鎮舉辦，今年回歸台東市區寶桑町，這裡是客家鄉親移居台東的主要落角處之一。民政處指出，收冬祭是農民年度重要活動，趁歲末稻穗結實滿滿之際舉辦，藉由祭典敬天謝神，也慰勞農人整年度的辛勤勞動。

上午9點20分，祭典開始，縣長饒慶鈴擔任主祭官，陪祭官由客委會主秘廖育珮及神農宮主委蔡蕙娟擔任，饒帶領眾人上香及獻上三牲酒禮，最後小禮生徐尹瑄以流利客語吟誦疏文，感謝神明保佑今年豐收，祈求來年豐收平安。

廖育珮說，不少客家鄉親二次移民，選擇定居好山好水的台東，雖然台東客家人口僅占19.8％，沒有桃竹苗高，但恰巧是全國的客家比例。此外，通常客家傳統祭祀者都是男性為主，今天活動的主、陪祭官及祭文誦讀者都是女性，讓她看見性別平等與世代傳承希望，希望縣府及各鄉鎮踴躍提出客家文化復興計畫，讓更多客家後代會講客家話。