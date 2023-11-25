議長張之豪貼影片爆料 市長謝國樑座車違停紅線

民進黨基隆市議員張之豪今天在臉書爆料，貼出民眾在24日晚間拍到市長的座車違規停義一路一間幼兒園門口前紅線，指身為市長，若能體認這個不方便，就盡速把基隆捷運蓋好。市府發言人余治明表示不回應。

張之豪在臉書指控市長的座車又違規停車，他建議每次違規停車後，繳納罰單的紀錄可以公開給市民看，否則難以服眾。並指在24 日晚間，市長座車違規停紅線，市民拍下影片提供。

張之豪說，身為市長，您若能體認這個不方便，就盡速把基隆捷運蓋好，讓捷運接駁車路網與loop，取代現有的市公車的虧損模式。

市長下午被問到此事並沒有回應。但據市府人員私下了解，昨晚市長到幼兒園樓上里民活動中心與地方里長等開會。