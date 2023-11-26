台二線貫穿海大 增紅綠燈、行穿線

國立台灣海洋大學工學院校區與校本部被台二線貫穿，學生上課期間通行動線須穿越北寧路，穿越需求量很高，過去校方長期反映增設紅綠燈但遲未改善，險象環生。市府交通評估車流量大、學生眾多，已增設紅綠燈及綠底行穿線，除提升明亮度，也減少行人違規穿越馬路，保障學生安全。

海大周遭路口每天有很多學生和民眾使用，但學生反映，上課常要穿越北寧路往來工學院校區與校本部間，但因是往瑞芳要道，每天車流量很大，又沒有紅綠燈管制，要過馬路不是與車爭道就是要等很久，多年來都沒有改善，曾有學生被撞傷車禍。

市府重新規畫校區行人友善動線，經勘查發現台二線來往車流量確實很大，且車速都很快，對學生安全造成威脅。市長謝國樑日前到場了解後責成交通處等單位評估改善。

交通處交通工程科長章志華表示，前天在水生動物實驗中心前增設紅綠燈，同時設置綠底行穿線，另海大校區周邊範圍的中正路、北寧路、祥豐街口，及北寧路、工學館前路口也配合調整為全天候管制，保障師生通行安全。

市府說，加強推動重要路口增設綠底斑馬線、行人早開等措施，加強行人通行安全，同時也加強檢視學校的安全通學環境，落實以人為本的交通理念。