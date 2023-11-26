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部東醫院128年院慶 推健檢優惠

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
疫情結束後，衛福部台東醫院首辦大型院慶園遊會。記者徐白櫻／攝影
疫情結束後，衛福部台東醫院首辦大型院慶園遊會。記者徐白櫻／攝影

台東第一家西醫院、衛生福利部台東醫院成立128年，最低谷時期不到10位專科醫師擴充至目前28位，名稱也從診療所升格為部立台東醫院。院方昨辦院慶園遊會慶生，預告成功分院住宿式長照機構明天落成，即日起至12月31日推出健檢優惠，回饋在地鄉親。

1895年日本政府開始統治台灣，隔年到東部成立「台東診療所」，1924年更名「台灣總督府立台東醫院」、光復後正名「台灣省立台東醫院」，後又更名署立台東醫院、部立台東醫院，簡稱部東醫院。

新冠肺炎疫情過後，部東醫院首辦大型院慶活動，昨邀幼兒園及長青志工歌舞表演。院長王蘭福指出，部東醫院不僅是全台第9家西醫院，更是台東第1家，是台東地區最重要的公立醫院，守護後山鄉親健康是不變初衷。台東市長陳銘風表示，全市80歲以上人口4千多人、25位百歲人瑞，醫療照護非常重要，感謝醫院百年來守護居民及長輩健康。

台東 新冠肺炎

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