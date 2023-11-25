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東海岸旗魚季到來 今年標旗魚「最大尾」203公斤
東海岸旗魚季開始，台東新港漁會晚間舉辦千人美食饗宴，今年度旗魚競賽優勝者也公布，標旗魚最大尾獎盃由捕獲203公斤的「金隆盛號」獲得，最多尾冠軍則由「新取厚號」以捕獲12尾拿走。縣長饒慶鈴表示，此時節旗魚肥美可口，邀請全國民眾來台東品嘗美食。
旗魚季活動今天下午在成功鎮海濱公園舉辦推廣行銷活動，農業部次長陳添壽、台東縣長饒慶鈴及議長吳秀華等人到場頒發今年度旗魚競賽優勝者。縣府農業處指出，新港鏢旗魚傳統依據文資法，已登錄成具永續海洋特點的獨特技法，新港區漁會為文化保存者。旗魚競賽分為最大尾組和最多尾組，比賽日期自10月17日到11月18日止，總共33天。
今年戰況激烈，鏢旗魚組部分，最大尾組第一名金隆勝號203公斤、第二名新取厚號187公斤、第三名裕勝利號180公斤。最多尾組第一名新取厚號（共12尾、總重量1125公斤）、第二名吉福號（10尾、總重量719公斤）、第三名明德號（10尾、總重量632公斤）。
捕旗魚組別，最大尾組第一名宏隆32號（401公斤）、第二名瑞德漁6號（254公斤）、第三名滿金財號（251公斤）。
新港漁會總幹事陳俊銘指出，今年標旗魚最多尾12尾、重達1125公斤，最大尾則是202公斤，今年魚價落在每公斤700至800元左右，目前正是品嘗的好時節。
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