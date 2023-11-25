聽新聞
test
0:00 / 0:00
西二碼頭歷史建築潮時尚時裝秀 謝國樑：傳達基隆的DNA
基隆港西二、西三碼頭為歷史建築，整修後今天下午首次辦「基隆潮時尚」時裝走秀，有「針織女王」之稱的設計師潘怡良，透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀，聲光效果震撼。市長謝國樑說，市府努力推動西岸觀光，他要讓西岸變得更好玩，傳達基隆的DNA。
今天下午3點主秀登場，讓原本有數十年歷史的西二倉庫變得很不一樣，時尚感十足。策展人設計師潘怡良，攜手新銳設計師與不同領域藝術家共同創生創作，隨著影像、光影、音樂與時尚秀，讓原本日治時代即蓋建出的歷史倉庫，以橫跨不同年代的榮景時光，運用科技藝術的展演方式，讓人驚豔。
時尚大秀由金田創藝藝術總監李冀禹團隊，以現代特技舞蹈以《潮。see》開場演出，揭開帷幕則由新銳設計師郭恆生HANSEN品牌，以多款旗袍服飾詮釋基隆的歷史光華。
設計師潘怡良結合獨立藝術家Jimi Wen加碼放送科技藝術含量，藉AI科技演算出獨特圖案製成布料，讓科技與藝術經巧思，幻化成精緻服裝，吸引民眾目光。
謝國樑說，深具文化氣息的西二倉庫目前正在進行招商作業，未來兼具商業功能，市府很努力導入觀光旅遊及城市生活元素，活絡西岸碼頭，他要讓西岸變得更好玩，規畫「港景樂園」。期待「基隆潮時尚」活動，搭配基隆未來在西岸碼頭及其周邊規畫發展，能相得益彰，讓基隆的遊玩娛樂性與時尚性都能提升。
基隆市政府近年與在地業者，推出眾多精選好物，活動現場邀請超過20家主打伴手好物的商家，集結許多別緻包裝、口味道地的伴手禮，齊聚在基隆潮時尚活動參與展售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言