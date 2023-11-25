西二碼頭歷史建築潮時尚時裝秀 謝國樑：傳達基隆的DNA

基隆港西二、西三碼頭為歷史建築，整修後今天下午首次辦「基隆潮時尚」時裝走秀，有「針織女王」之稱的設計師潘怡良，透過科技AI生成影像技術，融入基隆在地元素進行時裝走秀，聲光效果震撼。市長謝國樑說，市府努力推動西岸觀光，他要讓西岸變得更好玩，傳達基隆的DNA。

今天下午3點主秀登場，讓原本有數十年歷史的西二倉庫變得很不一樣，時尚感十足。策展人設計師潘怡良，攜手新銳設計師與不同領域藝術家共同創生創作，隨著影像、光影、音樂與時尚秀，讓原本日治時代即蓋建出的歷史倉庫，以橫跨不同年代的榮景時光，運用科技藝術的展演方式，讓人驚豔。

時尚大秀由金田創藝藝術總監李冀禹團隊，以現代特技舞蹈以《潮。see》開場演出，揭開帷幕則由新銳設計師郭恆生HANSEN品牌，以多款旗袍服飾詮釋基隆的歷史光華。

設計師潘怡良結合獨立藝術家Jimi Wen加碼放送科技藝術含量，藉AI科技演算出獨特圖案製成布料，讓科技與藝術經巧思，幻化成精緻服裝，吸引民眾目光。

謝國樑說，深具文化氣息的西二倉庫目前正在進行招商作業，未來兼具商業功能，市府很努力導入觀光旅遊及城市生活元素，活絡西岸碼頭，他要讓西岸變得更好玩，規畫「港景樂園」。期待「基隆潮時尚」活動，搭配基隆未來在西岸碼頭及其周邊規畫發展，能相得益彰，讓基隆的遊玩娛樂性與時尚性都能提升。

基隆市政府近年與在地業者，推出眾多精選好物，活動現場邀請超過20家主打伴手好物的商家，集結許多別緻包裝、口味道地的伴手禮，齊聚在基隆潮時尚活動參與展售。