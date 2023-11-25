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不用趕下班追垃圾車 花蓮明年擴大辦定時定點收垃圾
現代人工作忙碌，有時無法配合垃圾車時間丟垃圾感到困擾，花蓮縣政府積極向中央爭取約100萬元經費，推動定點定時收運垃圾。經過6個月在花蓮市與吉安鄉試辦，大獲好評，明年花蓮市公所、吉安鄉公所會續辦，吉安更擴增至18處，另增加新城鄉2處及玉里鎮1處，讓垃圾不落地。
花蓮縣環保局環境稽查科長林蔡毓表示，垃圾車收垃圾大多在晚上，有些人不方便丟垃圾，因此推出定點定時服務，每條路線配置定點，可能垃圾車停等20分至30分，鄉親拿垃圾來丟，就像公車站牌一樣，更不用等垃圾車。
林蔡毓指出，現在垃圾與資源回收物愈來愈多，尤其連假與假日後垃圾量大增，垃圾車收滿需要到掩埋場傾倒，這一來一往，會耽誤大家的時間。定點定時不但可以分散垃圾量，也減少清潔員的負擔，更降低清潔員收運垃圾或資源回收物時，站立於車後踏板或後車廂的安全疑慮。
林蔡毓說，選擇地點很重要，有些人不喜歡垃圾車停在家門口太久，會有異味，為減少民怨，會停在學校或公家機關前，首先是安全第一，再來是人潮聚集、垃圾多的地方，也減少民眾步行的時間。時間與地點透過樂圾通APP宣導，相關人力與加班費等都會有補助。
目前垃圾車定點定時在花蓮市有12處、吉安鄉有7處，未來會持續試辦下去，吉安明年會增加至18處、新城鄉2處及玉里鎮1處，環保局將持續跟環境部申請經費續辦。
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