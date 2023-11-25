基隆校餐訂條例 罰則擬提高10倍

基隆市學校營養午餐接連出包，研擬學校午餐自治條例草案，統一規範各校採購流程、契約範本，另訂獎懲辦法，罰則擬提高約10倍以上，情節嚴重者解約。議會昨一讀會審查，議員多表贊成，下周送二、三讀修正可望通過，市府強調，獎懲會訂清楚，嚴加管控。

多所學校5月起陸續發生麵包有蠕動活蟲、農藥超標、食材過期、牛奶發酸，上月深美國小多名學生上吐下瀉，但最後檢驗結果無法證實食物中毒，市府無法開罰。

教育處代理處長楊桂杰說，條例規範包括成立輔導團訂定午餐作業規範、統一規範標準作業流程及採購契約範本等；採用國產可溯源食材標章輔導、稽查及真實性查核；成立午餐廉政平台，必要時邀檢調參與採購監督；辦理不妥適者應懲處。

市府認為，過去對違規情節採記點處罰，1點僅罰500元，視情況扣點，金額太低，廠商根本沒在怕，另訂獎懲將提高罰金約近10倍以上，以達到警惕效果。

議員許睿慈表示，除落實午餐食材登錄機制外，市府也應公布食材抽查檢驗結果，另低於40班學校應跨校合聘營養師，相關供應商應符合優良食品規範的準則。

議員陳冠羽指出，裁罰對象應有嚴格要求，且規範明確，否則也罰不到廠商。議員張耿輝、蔡旺璉則說，對可歸責於供應商違反規定的處罰標準及金額應明訂清楚，若非供應商的問題，就要追到源頭，否則檢驗結果沒有明確證據，罰不到廠商。