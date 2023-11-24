3次流標！基隆欠稅大戶水岸千萬豪宅被法拍 她花3小時買下創最速紀錄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
欠稅大戶水岸千萬豪宅法拍，3次流標改特別程序她3小時買下。圖／行政執行署宜蘭分署提供
欠稅大戶水岸千萬豪宅法拍，3次流標改特別程序她3小時買下。圖／行政執行署宜蘭分署提供

基隆「欠稅大戶」某建設股份有限公司，因欠稅逾億元未繳納，該公司位基隆暖暖區「十勝苑」社區的水岸豪宅，11月6日三拍底價1142萬，已大砍639萬仍無人投標。行政執行署宜蘭分署改特別變賣程序，22日公告僅3小時，就被一名神秘女子備妥229萬保證金支票買下，創最快成交紀錄。

宜蘭分署於6日上午11時，在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室舉辦不動產拍賣會，拍賣基隆及新北市多筆不動產。

執行官鄧順生說，其中一處是暖暖區位暖暖街「十勝苑」社區建物，為5樓、約10年屋，建物面積約42坪，為三房一廳、兩衛、前後陽台格局，並有1地下一樓機械停車位。

該件法拍物件，9月4日一拍底價1781萬，無人投標；10月2日二拍底價1427萬，無人投標；11月6日三拍底價1142萬，無人投標。

鄧順生表示，三拍無人應買後進行特別變賣程序，也就是說，用三拍的底價1142萬公告3個月，民眾可以在此3個月期間內書狀聲明應買，書狀先到的先買。11月22日張貼公告，當天馬上有一位新北市的民眾遞狀要用1142萬買下。

鄧順生說，上午才貼網路公告，還沒中午她就來，約僅3小時，而且準備好229萬保證金支票，顯然是有備而來，創行政執行署宜蘭分署最快成交紀錄。因此該物件已經停拍，現在網站已經看不到公告。

欠稅大戶水岸千萬豪宅法拍，3次流標改特別程序她3小時買下。圖／行政執行署宜蘭分署提供
欠稅大戶水岸千萬豪宅法拍，3次流標改特別程序她3小時買下。圖／行政執行署宜蘭分署提供

基隆 法拍

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