基隆營養午餐自治條例提高10倍處罰 議員憂罰不到廠商

基隆市學校營養午餐接連出包，研擬學校午餐自治條例草案，統一規範各校採購流程、契約範本，另訂獎懲辦法，罰則擬提高約以前的10倍，情節嚴重者解約。自治條例今天一讀會審查，議員多表贊成，下周送二、三讀修正可望通過，但擔心若沒訂清楚恐也罰不到廠商。市府說獎懲會訂清楚，嚴加落實、管控。

5月起，多所學校陸續發生麵包有蠕動活蟲、農藥超標、食材過期、牛奶發酸，上月深美國小多名學生上吐下瀉，但深美最後檢驗結果無法證實食物中毒，市府無法開罰，市府認為過去契約罰則太低未達嚇阻性，盼透過自治條例加強品質管控。

教育處代理處長楊桂杰表示，自治條例整合各單位，經市府市務會議通過，主要規範包括成立輔導團訂定午餐作業規範、統一規範標準作業流程及午餐採購契約範本等；採用國產可溯源食材標章之輔導、稽查及真實性查核；成立午餐廉政平台，強化學校採購機制，必要時邀檢調參與採購監督；對於辦理不妥適者應懲處，獎懲辦法市府另訂之。

市府認為，過去對違規情節採記點處罰，1點僅罰500元，視情況扣點，金額太低，廠商根本沒在怕，另訂的獎懲辦法將提提高罰約近10倍以上，以收警惕之效。

議員許睿慈說，除落實午餐食材登錄機制外，市府也應公布食材抽查檢驗結果，經費應成立專戶，另低於40班學校應跨校合聘營養師，相闗供應商應符合優良食品規範的準測。

議員陳冠羽表示，簽約方如果還是各校，裁罰對象應有嚴格要求，且規範明確，否則也罰不到廠商。議員張耿輝、蔡旺璉說，對可歸責於供應商違反規定的處罰標準及金額應明訂清楚，如果不是供應商的問題，就要追到源頭，否則如果檢驗不出來，沒有明確證據也罰不到廠商。

楊桂杰說，針對議員意見都會在下周修正。有關營養師問題，人數達不到中央規定的40班設1位的學校，在財源許可範圍內，多校合聘營養師方式可研議。

教育處另表示，自112學年度起學校營養午餐食材費政府加碼補助每人每餐10元，讓自設房學校午餐達60元，團繕學校達70元。

基隆市學校營養午餐接連出包，市府訂學校午餐自治條例今天議會一讀審議通過。圖／基隆市政府提供