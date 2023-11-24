台東旗魚季千人辦桌將飄香 臍橙產量減同拚行銷

台東旗魚季和臍橙節25日在成功鎮登場，將舉行千人辦桌饗宴。今年臍橙遭2颱風摧殘，產量僅剩1/3，出現供不應求，想購買的民眾動作要快。

台東縣政府和成功鎮農會、新港區漁會將在25日於成功鎮海濱公園舉辦旗魚季與臍橙節活動。

台東縣政府農業處長許家豪今天告訴中央社記者，旗魚季與臍橙節活動是東海岸的年度盛事，也是農、漁民歡聚慶祝的重要活動，這兩項一直是台東的好食、好物，值得向外界推廣行銷。

許家豪表示，透過旗魚季及臍橙節活動，除了行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡外，更要感謝辛勞的農、漁民，以及在地維持兩項產業永續推廣的成功鎮農會、新港區漁會，活動中也將頒發鏢旗魚王與種植臍橙的果王與果后。

成功鎮農會表示，今年東海岸臍橙經歷2個颱風摧殘，產量僅剩1/3，剩下的果實外表雖有些磨損痕跡，但品質不變，有許多農民的訂單已爆滿，要購買的民眾動作要快，慢了就要等明年。

成功鎮農會表示，25日的活動除了臍橙評鑑選出年度的果王與果后外，還安排食農教育及農業體驗活動，還有臍橙試吃與咖啡品嘗、木虌果料理示範與體驗，歡迎來體驗成功鎮農遊之旅。

新港區漁會表示，25日活動除安排「群星旗聚金曲宴」超強卡司，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的1500人辦桌饗宴，老船長的私房美食精銳盡出，歡迎民眾來成功鎮作客，品嘗食在地、食當季的生鮮海鮮美食。