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基隆明再開大型接種站打莫德納、流感 送快篩、500禮券

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明再開大型接種站打莫德納、流感，送快篩、500禮券。圖／基隆市政府提供
基隆明再開大型接種站打莫德納、流感，送快篩、500禮券。圖／基隆市政府提供

基隆衛生局考量歲末年初民眾探親旅遊活動頻繁，且接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，明天在信二路基隆市立體育場開設新冠疫苗莫德納XBB.1.5，暨流感疫苗高端大型接種站，提供符合資格者接種。

衛生局說，依據疾病管制署公布資訊，國內近期COVID-19疫情處低點上下波動，中重症通報個案中以65歲以上長者人數最多，占78%。

衛生局考量歲末年初民眾探親旅遊活動頻繁，且接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，為降低民眾感染COVID-19後，發生重症及死亡風險，請民眾盡早完成COVID-19疫苗接種。

衛生局除安排七區衛生所、合約醫療院所提供接種服務外，並將於明天25日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時，在信二路基隆市立體育場開設新冠疫苗莫德納XBB.1.5，暨流感疫苗高端大型接種站，提供符合資格者接種。

為鼓勵長者接種，凡65歲以上長者只要接種任一劑疫苗即可獲得10劑COVID-19快篩試劑；且設籍基隆市65歲以上長者接種COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗，還可獲得500元禮券。

衛生局長張賢政提醒，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議仍要戴口罩維護自身健康。

相關問題可上基隆市衛生局網站：http://www.klcg.gov.tw/tw/klchb/1361.html查詢或撥衛生局24小時防疫專線（02）24276154洽詢。

基隆明再開大型接種站打莫德納、流感，送快篩、500禮券。圖／基隆市政府提供
基隆明再開大型接種站打莫德納、流感，送快篩、500禮券。圖／基隆市政府提供

衛生局 流感疫苗 基隆

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