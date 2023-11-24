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社宅興建中 宜蘭續推空屋包租代管

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣預計興建3處社會住宅，進度最快是羅東「倉前安居」社會住宅，日前已經開工，預計116年9月完工。縣府昨天表示，在社會住宅完工之前，民眾可多加利用宜蘭縣社會住宅包租代管計畫提供空屋出租，租屋者也可以利用300億元中央擴大租金補貼專案，減輕房租負擔。

縣府爭取興建3處社會住宅，分別是羅東倉前安居395戶、宜蘭坤門安居307戶及宜蘭新生段171戶，提供873戶出租給縣民，倉前安居社會住宅已經在今年11月21日動工興建。

地政處表示，為落實居住正義，提升租屋者居住品質，規劃社會住宅包租代管計畫，目前已進行到第4期計畫600戶，幫助735戶住家，其中弱勢戶的比率達5成以上，家庭享有社會住宅的優惠服務。

地政處表示，「社會住宅包租代管」是透過利用民間閒置空屋，租賃服務媒合，提供給弱勢家庭、就業青年、就學青年等族群更優惠房租，不僅讓縣民能安心居住，也能活化閒置的空屋，實現租賃雙贏。

房東將空置的房屋委託給縣府指定的專業租賃公司進行包租代管，可享「333政策」稅賦與服務優惠，減免3年的所得稅、房屋稅、地價稅，同時獲得公證費、修繕費、保險費等3項費用補助；此外還能有3年專業管理、修繕維護、糾紛協調等服務，房客可申請中央政府提供300億元擴大租金補貼專案，降低租金負擔。

社會住宅 宜蘭 租金補貼

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