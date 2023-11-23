傳藝中心宜蘭園區11月25日辦遶境 展現傳統感恩慶典

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區25日將舉辦「遶平安」活動，邀請宜蘭東嶽廟神將與陣頭，還有幼兒園小神將小媽祖，帶領遊客於園區遶境，感受台灣傳統的感恩慶典。

經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會今天表示，邁入第3年的「好神時代－謝天謝地謝平安」系列活動11月登場，將昔日台灣農業社會的「謝謝神明保佑」習俗，擴大為「謝謝眾人陪伴」的感恩心意，並透過儀式祭典、酬神演出、民俗體驗等活動，讓遊客既能認識又可親身體驗感受台灣傳統節慶習俗，並在歲末回顧與感恩過去，齊心期許未來。

基金會指出，民間相信神明出巡可驅邪除煞、保佑地方，民眾也可透過遶境，向神明祈求風調雨順、合境平安，因此這項這項系列活動25日上午將舉辦重頭戲「遶平安」，屆時將邀請園區文昌祠文昌帝君、宜蘭東嶽廟東嶽大帝、土地公、北管陣頭、宜蘭國小附設幼兒園孩童扮演的可愛小神將及小媽祖，共同在園區遊行，陣仗將會熱鬧壯觀。

此外，當天下午還有神將、舞龍、舞獅、鑼鼓等體驗活動，希望讓不同年齡的遊客留下特別回憶，共創台灣獨有的感恩慶典。