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基隆安樂市場公廁無門漏水惡臭爆管理爭議 謝國樑勘查改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆安樂市場公廁無門漏水惡臭，管理爭議謝國樑謀改善。記者游明煌／攝影
基隆安樂市場公廁無門漏水惡臭，管理爭議謝國樑謀改善。記者游明煌／攝影

基隆市安樂市場公廁老舊不堪，門也被偷走，現場惡臭、漏水，甚至常有針頭，雖位在社區大樓內空間，卻掛著市府環保列管公廁牌子，發生管理爭議。市長謝國樑今天下午率環保局、產發處及安樂區公所等單位會勘，將參採各方意見後評估，研議出適切的解決方案。

議員吳驊珈日前總質詢，反映安樂市場公廁經議員與當地里長會勘，發現列管牌示消失，建議加強輔導此處公廁維管與環境改善。

環保局環境管理科長李雨軒說，此處公廁目前屬非列管，列管牌示應為市府早期仍為建設局時代列管，近十年已為無列管狀態。

今日現場多位民眾當面反映，每當使用此處公廁，易造成地下室嚴重積水，認為市府已掛牌多年列為公廁，應協助修繕。

吳驊珈說，安樂市場內列管公共廁所已經老舊不堪，門經常被偷走、常打掃到針頭，但攤販也都退休，希望政府可以協助看如何改善，卻被只得到列管牌面被拆除的結果。

吳驊珈更表示，安樂市場防空避難室遭棄置家庭垃圾、積水問題，恐有登革熱疑慮，經過市府協助，屋主已經配合改善，但公廁爭議引發民怨，希望市長解決，讓傳統市場聚落一齊朝向乾淨家園努力。

安樂區長簡翊哲說，積淹水會用抽水機緊急處理，長遠規畫將與市場管委會、市府局處及住戶開會溝通，研討都更的可行性，討論法令面可能遭遇的瓶頸，以找尋可行的合適方向。

謝國樑則指出，當地未來可能會在捷運路線行經範圍，安樂市場應不僅思考公廁環境議題，環境的改造將進行通盤考量，以適合當地日後發展。

基隆安樂市場公廁無門漏水惡臭，管理爭議謝國樑謀改善。記者游明煌／攝影
基隆安樂市場公廁無門漏水惡臭，管理爭議謝國樑謀改善。記者游明煌／攝影

公廁 謝國樑

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