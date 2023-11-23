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花蓮吉安鄉與日本釧路町 簽訂友好交流協定

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮吉安鄉長游淑貞率公所團隊赴日本北海道交流，22日與釧路町簽訂友好交流協定，是釧路町首次國際締盟，雙方約定要深化觀光經濟、教育文化交流，並約好明年來訪花蓮。

游淑貞今天透過新聞稿表示，吉安鄉有著日治時期建造的吉野移民村及真言宗寺廟慶修院，盛產稻米、芋頭、韭菜、龍鬚菜等農作物，其中「天皇米」更是極具時代背景的特優農產品，值得日本友人前來尋根深度旅遊。

游淑貞表示，這次來訪釧路町，體驗獨特風情與漁業水產，除了觀光旅遊外，更希望藉此牽起異國救援互助協力情誼，雙方交換玫瑰石匾、木刻紀念品。

簽訂友好交流協定儀式在台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、札幌分處長粘信士及釧路町議會議長橋口春樹等見證下進行。

釧路町長小松茂致詞表示，這是釧路町首次與國際締盟交流，在地仕紳都很重視，未來希望推動兩地青少年交流或教育推展，承諾明年將率團到花蓮進行踩線之旅。

小松茂說，釧路町是北海道重要漁業城鎮，以昆布、牡蠣及海膽等海鮮聞名，希望吉安團隊可以在北海道留下美好經驗，未來也能多多到訪。

花蓮 吉安 北海道

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