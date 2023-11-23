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釋出空屋 宜蘭社會住宅包租代管333優惠減輕租屋負擔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭社會住宅「倉前安居」日前開工，在社會住宅完工前，民眾可多加利用宜蘭縣社會住宅包租代管計畫提供空屋，租屋者也可利用300億元中央擴大租金補貼專案，減輕負擔。本報資料照
宜蘭社會住宅「倉前安居」日前開工，在社會住宅完工前，民眾可多加利用宜蘭縣社會住宅包租代管計畫提供空屋，租屋者也可利用300億元中央擴大租金補貼專案，減輕負擔。本報資料照

宜蘭縣預計興建3處社會住宅，進度最快是羅東倉前安居社會住宅，日前已經開工，預計116年9月完工。縣府今天表示，在社會住宅完工之前，民眾可多加利用宜蘭縣社會住宅包租代管計畫提供空屋，租屋者也可利用300億元中央擴大租金補貼專案，減輕負擔。

縣府爭取興建3處社會住宅，分別是羅東倉前安居395戶、宜蘭坤門安居307戶及宜蘭新生段171戶，提供873戶出租給縣民，倉前安居社會住宅已經在今年11月21日動工興建。

縣府地政處表示，為落實居住正義，提升租屋者居住品質，規劃社會住宅包租代管計畫，目前已進行到第4期計畫600戶，幫助735戶住家，其中弱勢戶的比例達5成以上，家庭享有社會住宅的優惠服務。

地政處說，「社會住宅包租代管」是透過利用民間閒置空屋，租賃服務媒合，提供給弱勢家庭、就業青年、就學青年等族群更優惠房租，不僅讓縣民能安心居住，也能活化閒置的空屋，實現租賃雙贏。

也就是，房東將空置的房屋委託給縣府指定的專業租賃公司進行包租代管，可享「333政策」稅賦與服務優惠，減免3年的所得稅、房屋稅、地價稅，同時獲得公證費、修繕費、保險費等3項費用補助；此外還能有3年專業管理、修繕維護、糾紛協調等服務，房客可申請中央政府提供300億元擴大租金補貼專案，降低租金負擔。

宜蘭社會住宅包租代管第4期計畫，委由兆基及大晟2家公司服務，民眾若有閒置房屋，請加入社會住宅包租代管計畫，聯絡兆基管理顧問股份有限公司電話03-9566222；大晟資產管理顧問股份有限公司電話03-9659911。

民眾如有租金補貼需求，可線上申請300億元中央擴大租金補貼專案，申請日期至明年12月31日。

社會住宅 宜蘭 租金補貼

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