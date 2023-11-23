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太魯閣得卡倫步道虎頭蜂出沒 第六平台暫時封閉

中央社／ 花蓮縣23日電
太魯閣國家公園得卡倫步道第六平台下方出現虎頭蜂窩，但蜂窩位置險峻難以拆除，太管處人員預警性封閉平台，將待虎頭蜂離巢後再重新開放，並呼籲民眾行經此處要安靜且快速通行。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社
太魯閣國家公園得卡倫步道第六平台下方出現虎頭蜂窩，但蜂窩位置險峻難以拆除，太管處人員預警性封閉平台，將待虎頭蜂離巢後再重新開放，並呼籲民眾行經此處要安靜且快速通行。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社

太魯閣國家公園得卡倫步道是園區熱門步道之一，日前太管處人員巡視，發現第六平台下方有虎頭蜂窩，約1個籃球大，因距離較遠無法摘除，暫時預警性封閉步道平台，不影響步道通行。

得卡倫步道全長1.3公里，步道直上稜線，一路陡升，落差300公尺，與通往大禮部落的步道銜接，因步道入口位於遊客中心前方，交通便利容易抵達，是園區熱門步道之一。

蘇花管理站主任黃瑞諒今天接受中央社採訪指出，日前人員巡視步道，發現得卡倫步道第六平台有蜜蜂飛來飛去，沿著蜜蜂方向發現，距離平台下方約20公尺處的懸崖邊有一顆約籃球大的虎頭蜂窩。

黃瑞諒指出，因虎頭蜂數量不少，當下立即封閉平台，並邀集花蓮縣消防局現勘，因虎頭蜂窩位於懸崖邊，現有工具無法摘除，決議先暫時封閉平台，避免遊客休息時遭虎頭蜂攻擊。

黃瑞諒表示，按照虎頭蜂習性，12月至隔年1月氣溫降低，虎頭蜂會自然離巢到較溫暖的區域重新築巢，會持續觀測虎頭蜂窩狀況，確認離巢後再重新開放平台，不影響得卡倫步道通行，呼籲民眾行經第六平台要安靜且快速通行。

黃瑞諒說，今年颱風對園區影響不大，虎頭蜂築巢數量較多，常見在步道平台、公廁附近築巢，經人員巡視或民眾反映後，大多能順利摘除，未來會加強巡視沿線步道，機動性調整管制區域。

虎頭蜂 太魯閣國家公園 蜜蜂

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