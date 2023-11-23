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花蓮友善人行空間獲獎 1.6億市區8處人行道將逐步改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所重視提供友善行人環境，「中山路人行道震災修復工程」獲內政部評選優良獎。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所重視提供友善行人環境，「中山路人行道震災修復工程」獲內政部評選優良獎。圖／花蓮市公所提供

花蓮5年前發生0206大地震，花蓮市區多處道路受損，中山路是市區要道，市公所爭取中央經費改善中山路人行道及騎樓鋪面，近日獲內政部「2023馬路好行」評選優良獎，為全縣唯一獲獎單位；市長魏嘉彥領獎後表示，公所很重視友善人行空間，已獲中央核定1億6800多萬元，持續改善市內8處通學步道，盼提供更友善好行的人行環境。

魏嘉彥近日與市公所建設課長徐國城等人北上領獎。魏嘉彥說，0206地震發生後，花蓮市區多處民宅、公共建設被震損，當時市長魏嘉賢等人向中央爭取經費，辦理「中山路人行道震災修復工程」，改善林森路至重慶路段的人行道和騎樓鋪面，同時整平騎樓高低差、加寬人行空間，方便行人通行。

魏嘉彥說，這次獲內政部國土管理署評選肯定，是花蓮市繼2020馬路好行評比獲得優良獎後，再次獲得全縣唯一表揚。市公所努力打造友善行人的空間，先前改善市公所前遭停車位占用的人行道，也以校園為核心，爭取中央經費改善通學路廊，共核定8案1億6857萬元。

市公所表示，8案中，明廉國小人行道改善工程總經費約1500餘萬元，已在施工，預計明年1月底完成；東華大學美崙校區、花蓮高工及復興國小3校周邊步道整建工程核定總經費3100多萬元，除改善通學廊道也同步拆除復興陸橋，將在明年3月下旬全數完工。

還有5案人行步道改善工程獲得中央核定，將於明年度發包施作，包括國風國中、明義國小、自強國中、美崙國中與花蓮高商等校園周邊，及花蓮市行人空間改善計畫1.0，將針對中原路上重慶路以東路段的人行步道進行改善。

花蓮市公所中山路人行道震災修復工程獲內政部評選優良獎，是全縣唯一獲獎單位，市長魏嘉彥（右2）北上領獎，將獎座帶回與公所人員分享榮耀。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所中山路人行道震災修復工程獲內政部評選優良獎，是全縣唯一獲獎單位，市長魏嘉彥（右2）北上領獎，將獎座帶回與公所人員分享榮耀。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所重視提供友善行人環境，「中山路人行道震災修復工程」獲內政部評選優良獎。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所重視提供友善行人環境，「中山路人行道震災修復工程」獲內政部評選優良獎。圖／花蓮市公所提供

人行道 花蓮

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