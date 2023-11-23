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台水小水力發電首例 利嘉淨水廠綠能1天供2百戶用電

中央社／ 台東縣23日電

政府推動綠能，自來水公司嘗試以自來水淨水廠發電，在台東利嘉淨水廠設置小型水力發電，目前穩定發電，1天發電量可供200戶家庭用電，也是台水小水力發電首例。

台東市民家庭用水，多了1項功能，台灣自來水公司配合政府推動綠能政策，去年評估利嘉淨水廠至取水口有50多公尺高低落差，因此設置小型水力發電，每小時可發電130千瓦，1天發電量約可提供200多戶家用電力，發完電的水再依處理程序變成家用自來水，把水資源充分利用。

自來水公司第十區管理處操作課長李榮昌今天接受媒體聯訪表示，利用50公尺高低落差跟封閉管流，帶動小水力發電機的水渦輪機來發電；利嘉淨水廠1天取用3萬公噸利嘉溪水源，全天候24小時都可發電，發完電的水再進入淨水廠，處理成家用自來水，而使用水渦輪發電機發電不會有油污，不會造成水源污染。

自來水公司第十區管理處處長吳界明表示，利嘉淨水廠在兼顧供水穩定外又多了一個綠能，基本上這個小水利發電不會有環境污染問題，已經穩定發電1年多，成為自來水公司淨水廠發電的示範點，也是台水小水力發電首例。

自來水公司表示，明年陸續在中部和南部地區，還會有3個淨水廠加入小水利發電，把水資源充分利用，但水源不足情況下，會優先提供民生自來水使用。

台東 水資源

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