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融入在地特色 基隆潮時尚周末登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

「基隆潮時尚」25日在基隆港西2碼頭倉庫登場，因為展場空間有限，市府在臉書活動粉專辦活動，將挑選出50名觀眾出席盛會。市長謝國樑說，希望在歷史建築呈現「基隆DNA」，透過時尚方式讓西岸發光發亮，讓大家看到西岸碼頭的美。

基市府產業發展處表示，今年潮時尚活動邀請有針織女王美譽的設計師潘怡良，以「綻」為主題，結合藝術、文化和科技演繹基隆潮時尚。潘怡良將透過科技AI生成影像技術，融入時尚手法與美學，呈現基隆在地獨有的歷史回憶與前衛思潮。

產發處說，西2倉庫空間有限，在臉書粉專舉辦報名活動，已在昨天截止。

今天起會依序聯繫按讚、留言以及標記朋友的粉絲出席意願，安排50人在1樓欣賞服裝秀。活動當天到場的民眾，則會被引導到2樓觀看。

基隆港 碼頭

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