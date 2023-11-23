基隆論壇 推動城市永續發展

當全球面臨日趨加劇的極端氣候衝擊，如何將影響化為最小，突破既有脈絡發展及創新思維，成為當前經濟轉型首要目標。基隆市政府昨日舉辦「112年ESG城市永續發展論壇」，即跨域邀請全家、和泰環境永續基金會及國泰金融，分享乾淨家園、企業ESG、青年創生等企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。

「112年ESG城市永續發展論壇」上午場次以「乾淨家園」為題，邀請和泰環境永續基金會董事長黃海清、全家便利商店副營運長黃君毅及國泰金控投資長程淑芬，以「企業如何做ESG」為題，闡述如何藉由企業響應讓基隆共好。

下午場次則深入探討「返潮進行式」，邀請基隆市產發處處長林鼎超、雨都漫步創辦人蘇筱嵐與品鱻魚創辦人王麒舜分別分享基隆青年創業的關鍵課題，剖析基隆在地創業的困境及政府該如何協助等。透過企業與民間等意見交流，凝聚出更有效與可行的策略及作法。

基隆市副市長邱佩琳說，淨零碳排重要性日益升高，地方政府在能源轉型上也須扮演積極角色，擁有專責單位或制度，逐步落實綠能政策。基隆市府近年來致力打造永續環境、有愛城市、活力基隆，創造更優質居住條件。非常敬佩能持續實踐ESG並承擔企業社會責任的企業，未來希望攜手更多企業有效整合彼此優勢，促進社會共好、環境共美，將會是未來的重要目標。