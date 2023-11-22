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基隆兩大工業區50周年慶 謝國樑：市府致力工業區轉型

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙工業區、六堵科技園區今晚在長榮彭園會館，舉辦慶祝成立50周年慶餐會。圖／基市府提供
基隆市大武崙工業區、六堵科技園區今晚在長榮彭園會館，舉辦慶祝成立50周年慶餐會。圖／基市府提供

基隆市大武崙工業區、六堵科技園區今晚在長榮彭園會館，舉辦慶祝成立50周年慶餐會。基隆市長謝國樑表示，市府會推動建照審查精進、工業區立體化等政策，期盼創造更多的就業機會，提升園區廠商產值。

謝國樑今晚和經濟部投資促進司長張銘斌、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、六堵科技園區廠協會理事長吳宗寶、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市議長童子瑋、工策會總幹事劉錡琦及來自新北市、桃園市工業團體，共同舉杯致賀兩大工業區生日快樂，廠商未來鴻圖大展。

謝國樑說，就任後市府團隊致力工業區轉型，規畫出清晰願景，包括推動建照審查精進作為，大武崙工業區積極邀請廠商進駐，六堵科技園區鼓勵廠商朝向立體化轉型，確立園區兩大定位，藉此創造更多的就業機會，提高產值。

謝國樑表示，藉著基隆捷運沿線的聯合開發，創造廠辦、研發及辦公空間的策略性發展，進行多功能運用。市府日前海外考察，邀航運企業同行，萬海航運與益航公司已表示，將投資七堵航運總部，並舉汐止U-Town為例，期盼北五堵區域發展成為北台就業新基地。

基隆市長謝國樑今晚表示，市府推動建照審查精進、工業區立體化等政策，期盼在工業區創造更多的就業機會，提升產值。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚表示，市府推動建照審查精進、工業區立體化等政策，期盼在工業區創造更多的就業機會，提升產值。圖／基市府提供

基隆捷運 謝國樑

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