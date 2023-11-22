基隆兩大工業區50周年慶 謝國樑：市府致力工業區轉型
基隆市大武崙工業區、六堵科技園區今晚在長榮彭園會館，舉辦慶祝成立50周年慶餐會。基隆市長謝國樑表示，市府會推動建照審查精進、工業區立體化等政策，期盼創造更多的就業機會，提升園區廠商產值。
謝國樑今晚和經濟部投資促進司長張銘斌、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、六堵科技園區廠協會理事長吳宗寶、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市議長童子瑋、工策會總幹事劉錡琦及來自新北市、桃園市工業團體，共同舉杯致賀兩大工業區生日快樂，廠商未來鴻圖大展。
謝國樑說，就任後市府團隊致力工業區轉型，規畫出清晰願景，包括推動建照審查精進作為，大武崙工業區積極邀請廠商進駐，六堵科技園區鼓勵廠商朝向立體化轉型，確立園區兩大定位，藉此創造更多的就業機會，提高產值。
謝國樑表示，藉著基隆捷運沿線的聯合開發，創造廠辦、研發及辦公空間的策略性發展，進行多功能運用。市府日前海外考察，邀航運企業同行，萬海航運與益航公司已表示，將投資七堵航運總部，並舉汐止U-Town為例，期盼北五堵區域發展成為北台就業新基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言