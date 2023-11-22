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城市永續發展論壇 童子瑋呼籲重視人本需求、文化認同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，交流企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，交流企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。記者邱瑞杰／攝影

112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，基隆市議長童子瑋出席時說，「淨零轉型，永續台灣」是目前政府施政目標，永續城市是普世價值。一個城市要有特色，要能永續發展，規畫設計都要從人本需求開始，從文化認同開始。

全球面臨極端氣候衝擊，如何將影響化為最小，突破既有脈絡發展及創新思維，成為當前經濟轉型首要目標。

基隆市政府今天舉辦ESG城市永續發展論壇，安排和泰環境永續基金會、全家便利商店與國泰金融，分享企業如何做到環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance），並跨域邀請七大企業、青年創生等代表，分享企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。

童子瑋致詞時表示，打造永續城市是對我們下一代更好的生活負責任的目標，基隆在台灣發展永續政策扮演相當關鍵的角色，因為不管在藍色觀光、能源轉型、地方創生或文化治理，基隆都有得天獨厚的養分與成績。

童子瑋說，受到全球極端氣候影響加劇，全球產業鏈重組，以及基隆面對首都圈區位功能轉移的影響，基隆開始發展郵輪觀光、市港再生和交通建設革新，樂見產、官、學、研及民間單位參與論壇，為基隆的未來找方法、找方向，讓基隆成為永續發展的城市。

基隆市工業區今年慶祝成立50周年，業界也出席論壇。童子瑋表示，工業區的創業者、經理人和所以在基層打拚的員工，數十年來讓一個又一個家庭在基隆生根，一代又一代的孩子在這座城市就業。未來在地就業、在地生活、在地成家，正是基隆迫切需要面對的課題，也是經濟轉型重中之重。

基隆市議長童子瑋出席城市永續發展論壇時說，一個城市要有特色，要能永續發展，規畫設計都要從人本需求開始，從文化認同開始。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋出席城市永續發展論壇時說，一個城市要有特色，要能永續發展，規畫設計都要從人本需求開始，從文化認同開始。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，交流企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，交流企業前瞻視野與卓越洞見，打造永續競爭力。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，基隆市副市長邱佩琳（左）和基隆市議長童子瑋（右）出席開幕式。記者邱瑞杰／攝影
112年城市永續發展論壇今在基隆長榮桂冠酒店登場，基隆市副市長邱佩琳（左）和基隆市議長童子瑋（右）出席開幕式。記者邱瑞杰／攝影

基隆 童子瑋

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