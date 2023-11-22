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疲勞駕駛易釀禍 花蓮南區12處路旁休息區可利用

中央社／ 花蓮縣22日電

日前有民眾因疲勞駕駛，在花蓮富里鄉台9線上釀死亡車禍，警方依花東地形，提出花蓮南區12處路旁休息區建議駕駛人利用，呼籲民眾精神不濟千萬不要硬撐開車。

花蓮縣警察局玉里分局今天指出，花東地區地勢狹長，駕駛人長途開車常會有疲勞狀況或發生自撞情形；而轄內較多高齡族群，為維護民眾安全，規劃路檢勤務，針對「疲勞駕駛」、「酒後駕車」及「無照駕駛」者執法，同時強化路權及防禦駕駛觀念，促使民眾提高警覺，守護自身生命安全。

玉里警分局表示，疲勞駕駛的危險狀況並不亞於酒駕，研究指出睡4小時即開車，發生車禍機率是充足睡眠的10倍左右；許多民眾於清晨就出門工作，睡眠時間恐不充足，加上年紀長，遇有危險時反應時間延長，身體、精神無法集中以應付突發情形。

依據道路交通管理處罰條例第34條，汽車駕駛人連續駕車超過8小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛者，處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，警方呼籲民眾不可不慎。

玉里警分局建議轄內共12處路旁休息區，分別為省道台9線由南至北：富銘加油站、竹田派出所、全家御皇米店、東里派出所、國光加油站、樂合7-11超商、信義加油站、大禹加油站、三民派出所、花193縣道上的赤科山加油站、觀音派出所、春日派出所，供駕駛人善加利用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加油站 花蓮 睡眠時間

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