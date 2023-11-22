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斜槓人生好機會 林業保育署免費段木香菇栽培課

中央社／ 花蓮縣22日電

每年11月開始是最適合栽種段木香菇的季節，林業及自然保育署花蓮分署23日起開設5場次段木香菇栽培課程，歡迎民眾就近前往觀摩學習，全程免費，是斜槓人生好機會。

林業及自然保育署花蓮分署致力推動農業部林下經濟政策，鼓勵民眾加入栽培段木香菇及木耳行列，自民國108年在花蓮吉安鄉南華工作站設立林下段木菇場開始，已連續4年辦理免費段木香菇栽培技術課程，參加學員突破千人，課程後投入栽培事業的個人及團體共49個，總栽培段木重量達250公噸，創造出約新台幣500萬元產值。

花蓮分署表示，由於過去輔導許多國有林班地承租戶參加造林計畫，造林地內種植不少適合栽培段木香菇的樹種，例如楓香、相思樹及杜英等。這類樹種生長速度快，如果沒有在適合使用時期伐採利用，而花東地區夏季颱風多，一旦被強風吹襲折斷，將喪失使用價值、無法再利用。

為了讓林木資源被有效利用，同時帶動山村經濟，花蓮分署連續4年開課，希望讓更多民眾學會段木香菇栽培技術，希望增加段木需求，造林戶收入也可增加，一舉兩得。

花蓮分署指出，開設課程兼顧花蓮北中南區，23至24日在南華工作站、29至30日在萬榮工作站、12月5日在玉里工作站，共開設5場次段木香菇栽培教學課程，歡迎想斜槓增加收入及有興趣投入種植香菇行列的部落、社區、民眾踴躍參加。

香菇 花蓮

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