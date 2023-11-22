太平山動物當聰明用路人 黃喉貂、山羌走脫困道避車潮
宜蘭太平山聯外道路「宜專一線」隨著國旅升溫，車流增加，野生動物如黃喉貂、山羌、白鼻心等遭路殺風險也提高，不過近日牠們找到了一條避開車流的道路，那就是路旁的排水溝脫困通道。林業署宜蘭分署半年來拍下多個動物利用脫困通道穿越馬路的畫面，揭露這場無心插柳的意外發現。
宜蘭分署指出，從2021年起，為了協助誤入排水溝或集水陰井的動物脫困，陸續增設30多處動物脫困通道，搭建爬梯於排水溝口，讓牠們可以順著爬梯脫困；宜蘭分署另外架設10組移動式自動紅外線攝影機，以觀察野生動物的使用方式與不同物種的使用頻率。
令觀察人員意外的是，原本設計用於協助脫困的通道，成為了動物們的「行人安全道」。半年來，宜蘭分署拍攝到黃喉貂、白鼻心、鼬獾、山羌等4種動物，會利用脫困通道與排水溝、陰井或排水涵管，連成一條可以往返林道兩側的路線，避開宜專一線上的車流。
宜蘭分署表示，自疫情解封後，國旅升溫，到太平山國家森林遊樂區的遊客增加，宜專一線上車流變大，也讓動物穿越車道的危險性上升；設計動物脫困通道原本並無讓動物藉此過馬路的用意，卻無心插柳造就美麗的意外，未來也會持續辦理生態友善改善工作。
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