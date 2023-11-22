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宜蘭藍議員爆她為停車移除消防栓 林麗：回應民眾需求

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
楊弘旻（右）、林岳賢（左）等人擬將林麗提案到紀律委員會，目前已超過提案人與連署人的門檻。記者陳敬丰／攝影
楊弘旻（右）、林岳賢（左）等人擬將林麗提案到紀律委員會，目前已超過提案人與連署人的門檻。記者陳敬丰／攝影

國民黨宜蘭議員楊弘旻、林岳賢等人踢爆民進黨縣議員林麗為了服務處停車方便，今年初請相關單位移除附近公有地上的消防栓並塗銷紅線，以私害公，破壞議員形象，提案送紀律委員會懲處；林麗回應，移除消防栓是回應民眾需求，也經過三方會勘決議，絕非以權謀私。

楊弘旻指出，該消防栓位於宜蘭市公園路一帶、美福排水幹線旁的一條巷弄，2009年設立，去年12月林麗服務處在該巷弄成立，今年1月安排消防局、自來水公司與宜蘭市公所等單位會勘，稱「受民眾委託」，該處是私人土地且會妨礙出入，決議移除消防栓，2月9日移除、11日塗銷紅線。

楊弘旻表示，後有民眾向縣議員黃定和投訴當地是迴轉道路，黃要求辦理會勘，今年7月、8月分別會勘後確認當地屬公有地。楊質疑，林麗服務處設立10多天就要移除10多年的消防栓，說是民眾委託，其實是方便自己停車，以私害公、知法犯法。

林岳賢說，消防栓是保障民眾生命財產安全的必要設施，一般都是民意代表拜託地主與相關單位設立，哪可能會拔掉，怎麼也想不透。楊弘旻、林岳賢等人將在議會最後一天臨時動議中提案送紀律委員會，目前已有11人連署，超過門檻；楊強調，這次連署是針對林麗個人，與政黨無關。

林麗回應，她平常都是騎機車，哪有什麼停車需求，今年初會勘是應民眾要求，也經過三方決議才移除消防栓，後來又辦了2次會勘，不管是移除還是移設，都是相關單位決定，何來以權謀私，根本是公親變事主；她近日猛打縣府媽祖文化節弊案，才遭藍營攻擊，「如果周一沒質詢今天就沒有這件事」。

消防局長徐松奕表示，第一次會勘時誤將該處當成私人土地，第三次會勘時已經確認是公有地，會請同仁之後更加注意；目前已將消防栓恢復排進明年時程，具體時間會再確認；林岳賢要求在農曆過年前恢復。

該巷弄是一處迴轉道，原消防栓設立地點經過3次會勘，確認位於公有土地。記者陳敬丰／翻攝
該巷弄是一處迴轉道，原消防栓設立地點經過3次會勘，確認位於公有土地。記者陳敬丰／翻攝
國民黨宜蘭縣議員林岳賢說，消防栓是保障民眾生命財產安全的必要設施，一般都是民意代表拜託地主與相關單位設立，哪可能會拔掉。記者陳敬丰／攝影
國民黨宜蘭縣議員林岳賢說，消防栓是保障民眾生命財產安全的必要設施，一般都是民意代表拜託地主與相關單位設立，哪可能會拔掉。記者陳敬丰／攝影
國民黨宜蘭縣議員楊弘旻表示，民進黨縣議員林麗為停車方便移除巷弄內消防栓，是以權謀私。記者陳敬丰／攝影
國民黨宜蘭縣議員楊弘旻表示，民進黨縣議員林麗為停車方便移除巷弄內消防栓，是以權謀私。記者陳敬丰／攝影
該消防栓位於宜蘭市公園路一帶、美福排水幹線旁的一條巷弄，2009年設立，今年2月移除。記者陳敬丰／翻攝
該消防栓位於宜蘭市公園路一帶、美福排水幹線旁的一條巷弄，2009年設立，今年2月移除。記者陳敬丰／翻攝
林麗回應，移除消防栓是回應民眾需求，也經過三方會勘決議，絕非以權謀私；她周一猛打縣府媽祖文化節弊案，今天才會遭到報復。記者陳敬丰／攝影
林麗回應，移除消防栓是回應民眾需求，也經過三方會勘決議，絕非以權謀私；她周一猛打縣府媽祖文化節弊案，今天才會遭到報復。記者陳敬丰／攝影

議員 宜蘭 門檻

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