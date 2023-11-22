專案辦公室推基捷 基隆委辦費通過

基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，後續交新北市政府辦理興建。基隆市政府編列3500萬元委辦費，由顧問公司成立基捷專案辦公室推動，昨獲議會審議通過，市府表示，將有專業工程師進駐，另將規畫基隆5個場站交通配套及轉乘；明年底捷運基金成立後會向公營行庫借貸，每年提撥1億元推動基隆捷運。

交通處指出，基隆捷運第一階段南港到八堵，總經費696億元，中央負擔514億，新北分擔71億，台北負擔57億，基隆分攤近54億，行政院協助基隆成立30億元額度開發基金。

交通處長王圳宏說，捷運基金預計明年底向公營行庫借貸後才開始支應，因應初期專案辦公室所需，先編列3500萬委託顧問公司執行。

議員吳驊珈說，市民關心基隆捷運進度，究竟專案辦公室是否明年就可以運作？議員陳冠羽詢問3500萬元如何使用，由市府交通處主導還是顧問公司？議員張顥瀚認為，基隆捷運對基隆建設至關重要，擔心顧問公司如果沒有來標，會影響規畫進度，要市府提早因應。

副議長楊秀玉表示，全力支持專案辦公室成立，未來經過北五堵，7成是私人土地，土地如何取得，市府要早一點決定政策，可類似台北市當年打造信義計畫區模式規畫，讓七堵成為基隆「信義計畫區」，是基隆未來蛋黃區。議員洪森永建議，第二階段應規畫在安樂區，市長謝國樑說過主張到安樂區，很多人因此到安樂區買房置產。

王圳宏表示，目前協調由新北市興辦，因直轄市有專屬捷運局，基隆受限組織人力要成立專案辦公室推動；基隆境內有八堵、七堵、六堵、百福、北五堵站，會針對5個場站做交通轉運及接駁。

至於未來第二階段怎麼走，王圳宏說，行政院已協調，第二階段還要進行可行性評估，不管進安樂區或其他路廊，將整合地方意見。