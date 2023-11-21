鄉民狂酸台9線拓寬路面開起來「非常刺激」 包商著手改善

台9線拓寬工程正在施工，台東鹿野武陵路段近日完工後景觀大為改善，但地方也出現新完成路面平整度不夠、分隔島沒有反光設施等聲音。關山工務段表示，工程驗收前會進行平坦度測試，若不合標準即要求廠商改善，近期將在分隔島加裝「反光導標」，改善道路安全。

花東縱谷景觀大道拓寬工程預計2027年完工、全長45.8公里。鹿野瑞豐到永安段總長2.9公里，施工期間車道常變動，入夜後開車讓人膽戰心驚，施工單位近日完成路面刨鋪及標線施工，道路變得寬敞、恢復筆直。

拓寬路段終於完工，地方鄉親卻在網路社群抱怨說，新路面卻讓人感覺車輪顛簸，開起來「非常刺激」、「鋪柏油技術待加強」，還有人反諷說「故意設計路不平，你就會慢慢開」。此外，部分路段沒有分隔島只種草，一不小心會開到對向車道，或者分隔島沒有反光鏡，夜間開車危險。

公路局南分局關山工務段說明，新施工路面尚未驗收，局部路段存在台電人孔蓋問題，已聯繫台電公司進場施工，標線完成後將進行道路平坦度測試，若不合格，會立刻要求改善。