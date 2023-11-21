國際冠軍麵包師王柏峰 百份愛心麵包助無家者、兒少

在國際烘焙大賽曾經奪冠的麵包師王柏峰，為回饋一路上各界幫助，與都寶建設有限公司合作，捐贈基隆市政府愛心麵包，提供給基隆的無家者及兒少安置機構，從台灣的最北的基隆作為回饋的起點。王柏峰說，「希望吃好吃的麵包，感受到社會的正能量。」

王柏峰在2022 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽奪冠，2023法國Mondial Du Pain 世界麵包大賽也勇奪季軍，可說是台灣之光的麵包師。

今天由都寶建設及王柏峰共同捐贈手作健康土司、法棍及可頌麵包約100份，給天行者慈善協會所委託管理的路行者希望學院學員，及兒少安置機構小朋友們享用，小朋友拿到都說好吃。

王柏峰說，他一直想做公益回饋社會，剛好透過都寶建設公司牽線，所以想從台灣的最北的城市作為起點回饋弱勢。他看完路行者希望學院的院舍後，深深感受到從環境的整潔及個人整齊穿著，從內而外感受到正向的力量。

社會處長楊玉欣表示，基隆市無家者及兒少安置機構的孩子在這乍暖還寒的天氣，吃到美味的麵包感受到暖意。市府簡任秘書陳淑貞代表社會處感謝王柏峰及都寶建設江瑞彬董事長的幫忙。

天行者慈善協會理事長李昌萬指出，路行者是過去大家所稱呼的街友，很感謝捐贈者大愛無私的奉獻，讓學員們感受到社會溫暖。