國家文官學院受訓是光榮非再教育 議員替消防局長抱屈
宜蘭縣消防局長徐松奕今年8月前往考試院國家文官學院，接受高階文官訓練，日前被民進黨議員批評是因為領導能力不好，才需再訓練。議員黃定和今天質詢時替徐抱屈說，明明是好不容易錄取的光榮訓練，卻被這樣亂講，實在沒道理。
徐松奕今年8月18日至9月3日前往國家文官學院受訓，該訓練總共分成管理發展訓練班、領導發展訓練班、決策發展訓練班，他參加的是領導發展訓練班，課程內容有世界局勢、產業發展及關懷公益等內容。
黃定和今天在議會質詢時指出，領導發展訓練班成員共11人，其中10人來自中央機關單位，來自縣市政府參與受訓者只有宜蘭縣消防局長1人，想要接受這項訓練不是報名就能參加，必須經中央認可才能錄取。
黃定和說，明明是打拚爭取來的光榮訓練，怎麼會被講成是因為表現不好能力不好，才必須去接受訓練？如此抹黑這項殊榮，「空喙哺舌」亂講話，很沒有道理。
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