老邁台灣黑熊餓到皮包骨！闖工寮肝衰竭抽搐亡 死因出爐

一隻老邁公熊上月被發現闖入花蓮縣卓溪鄉一處工寮，倒在床板上全身抽搐，緊急送醫仍沒能救活。林業自然保育署將黑熊送往病理解剖與檢驗追查死因，今天公布結果，研判黑熊長期飢餓，誤食除蝸牛農藥聚乙醛導致中毒死亡。

林業保育署署花蓮分署上月19日獲沈姓卓溪鄉民通報，立即會同東部野生動物救傷中心野灣野生動物保育協會聯手救援這隻黑熊，當時抵達這座位於長良林道4.5公里處的工寮時，黑熊已經昏迷，出現全身抽搐的神經症狀且呼吸急促，救傷團隊給予鎮靜和抗癲癇藥物，送往野灣野生動物醫院途中不幸休克死亡，血液檢查顯示黑熊的肝指數偏高，呈現肝衰竭。

花蓮分署將黑熊屍體送往農業部獸醫研究所進行病理解剖與檢驗，今天公布死因，這隻公熊皮下脂肪及肌肉量極少，體重僅60公斤，與一般成年公熊體重在80至90公斤以上相差甚多，加上牠後段腸道都沒有內容物，從體態及各項檢查結果研判，黑熊營養低下且年邁，因長時間處於飢餓狀況，再因吃下大量人類食物及含聚乙醛成分的除蝸牛農藥而死亡。