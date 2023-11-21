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花蓮吉安鄉明與日本北海道釧路町結盟 觀光教育資源共享

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉明天將與北海道釧路町簽訂交流協定，鄉長游淑貞（左）感謝札幌台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士（右）協助。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉明天將與北海道釧路町簽訂交流協定，鄉長游淑貞（左）感謝札幌台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士（右）協助。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉近年與日本地方政府結盟，繼2019年與日本德島縣德島市締結合作，明（22日）將與北海道釧路町簽訂交流協定。鄉公所表示，過去日據時期留有許多日本文化，像是慶修院、天皇米等，雙方就文化與人文展開交流，兩地相互締盟後，將促使更多實質觀光經濟與教育文化資源共享。

吉安鄉公所團隊於11月19日赴北海道，進行為期6天締盟交流行程，首站先拜訪札幌台北駐日經濟文化代表處札幌分處，由處長粘信士親自接待。吉安鄉有吉安一號天皇米、好客藝術村開拓紀念碑、慶修院日式寺院文史，以及棋盤式交通路網等，雙方深入交流。

鄉公所表示，2019年粘信士在花蓮擔任外交部東部辦事處長，曾見證吉安鄉與日本德島市友善締盟，感謝他當時給予各項禮儀與公共事務協助，拉近兩地間的交流情誼，對多元化的文化產業、經濟與教育等有極大的幫助。

這次鄉公所團隊也在粘信士的幫助下，成功促成與北海道釧路町締盟的重要事務。交流協定原預計在今年9月率化仁國中棒球隊到訪簽訂，並交流兩地間棒球體育交流事宜，不過遇上日本大選，將簽訂儀式改在明天在釧路町舉行。

鄉公所表示，北海道與吉安鄉的自然風光、人文歷史、豐富物產等各具特色，且深具高經濟與觀光產值，公所不僅簽訂交流協定，同時邀約更多的國外旅客前來深度旅遊，提升吉安鄉能見度，期盼帶動花蓮觀光經濟產值。

花蓮吉安鄉長游淑貞（左）率領公所團隊赴北海道，進行為期6天締盟交流行程，首站先到札幌台北駐日經濟文化代表處札幌分處，拜訪處長粘信士（右）。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉長游淑貞（左）率領公所團隊赴北海道，進行為期6天締盟交流行程，首站先到札幌台北駐日經濟文化代表處札幌分處，拜訪處長粘信士（右）。圖／吉安鄉公所提供

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