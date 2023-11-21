花蓮維護公廁要上山下海 爭取6千萬元改善百餘座

花蓮縣幅員廣大有許多風景區，除了觀光外，基本需求的公廁也很重要。在縣府列管785間公廁中，特優級公廁就有779座，環保局近2年向中央爭取6000多萬元，不但改善117座公廁，還新增43座性別友善公廁，並有3處試辦智慧廁間，希望能提供遊客乾淨衛生的如廁空間。

自2021年起，已向環境部爭取6138萬元，改善117座公廁，其中性別友善公廁自這兩年預計新增43座；在縣內3處9座公廁中試辦智慧廁間，透過科技協助管理單位，調整公廁清潔管護頻率，依據不同情況加強清潔公廁，確保公廁潔淨。

花蓮縣環保局指出，除讓公廁維持基本「不髒、不濕、不臭」的三不原則外，針對民眾通報的公廁狀況，皆即時告知管理單位改善，目前反映案件平均處理天數為0.09天。

環保局表示，花蓮為全國面積最大的縣市，公廁分布零散且多為山地形，甚至部分公廁位處於山區或海岸線上，無論是日常清掃工作，或是硬體管護作業，皆需耗費更多心力及資源，才能維持公廁整潔。因此，針對管理公廁人員辦理公廁清掃學習活動，學習正確的管護做法運用於清潔公廁中。

縣府表示，未來持續推廣優質如廁文化，希望所有民眾未來都能有「公廁如家廁」的觀念，並辦理公廁認養，媒合民間力量，共同維護舒適整潔、優質及友善的公廁環境。