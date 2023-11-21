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基隆捷運成立專案辦公室3500萬通過 5場站規畫交通配套

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運成立專案辦公室3500萬今天審議通過，基隆境內5場站也規畫交通配套。記者游明煌／攝影
基隆捷運成立專案辦公室3500萬今天審議通過，基隆境內5場站也規畫交通配套。記者游明煌／攝影

基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，後續交由新北市政府辦理興建。基隆市政府編列3500萬元委辦費，由顧問公司成立基捷專案辦公室推動，今天獲議會審議通過，市府表示，將有專業工程師進駐，並進行基隆5個場站交通配套、轉乘規畫；明年底捷運基金成立後會向公營行庫借貸，每年提撥1億元推動基隆捷運。

交通處指出，基隆捷運第一階段南港到八堵，總經費696億元，中央負擔514億，新北分擔71億，台北分擔57億，基隆分攤近54億，行政院協助基隆成立30億元額度開發基金。

交通處長王圳宏說，捷運基金預計明年底向公營行庫借貸後才能開始支應，初期專案辦公室所需，先編列3500萬元委託顧問公司執行，會有駐點專業工程師協助。

議員吳驊咖說，基隆捷運進度市民都很關心，是否專案辦公室明年就可以運作？議員陳冠羽詢問3500萬元如何運作，屆時是由市府交馬通處主導還是顧問公司？議員張顥瀚認為，基隆捷運對基隆的建設至關重要，擔心顧問公司如果沒有來標，會影響規畫進度，要市府提早因應。

副議長楊秀玉表示，全力支持專案辦公室成立，未來經過北五堵，但七成是私人土地，未來土地如何取得，市府要早一點決定政策，要類似台北市當年打造信義計畫區的模式來規畫，讓七堵成為基隆的「信義計畫區」，是基隆未來的蛋黃區，要好好規畫，錢不要打水漂了。

議員洪森永則建議，第二階段應規畫在安樂區，市長謝國樑說過主張到安樂區，很多人也因此到安樂區買房置產。

王圳宏表示，目前協調由新北市興辦，因直轄市有專屬捷運局，基隆受限組織人力要成立專案辦公室推動；基隆境內有八堵、七堵、六堵、百福、北五堵站，會針對5個場站做交通轉運、接駁規畫。

至於未來第二階段怎麼走，王圳宏表示，行政院已協調，第二階段還要進行可行性評估，不管進安樂區或其他路廊，要到哪裡都還要整合地方意見。

基隆捷運成立專案辦公室3500萬今天審議通過，基隆境內5場站也規畫交通配套。記者游明煌／攝影
基隆捷運成立專案辦公室3500萬今天審議通過，基隆境內5場站也規畫交通配套。記者游明煌／攝影

基隆捷運 議員

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