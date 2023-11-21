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中央沒有罰則 飛行傘事故增 花縣擬立法規範

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮沒有合法飛行傘業者，近日有遊客墜落死亡。縣府清查縣內有5家非法飛行傘業者，中央訂定的「無動力飛行運動及其經營管理辦法」卻沒有罰則，教育處將研擬訂定自治條例，盼1年內完成草案，送議會審查。

嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定12月底結婚，上周六到豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女起飛後安全扣環脫落，墜落傷重不治。同傘涉案葉姓教練經複訊後，以5萬元交保；王姓業者請回，檢警正釐清事故原因。

教育處代理處長翁書敏表示，目前不管是許可管理或經營，皆依照中央法規，體育署協同地方政府針對業者協助輔導。

今年8月體育署協同縣府，對縣內5家業者實地查核輔導，確認這5家業者都沒有申請許可。

翁書敏說，依照中央規定，只要業者沒有向地方政府申請許可，就是屬非法，但中央管理辦法未有針對非法業者規定停業等相關罰則，只能告知業者不能營業或給予建議。為有積極作為，現在研擬要訂定飛行傘自治條例，希望能在一年內完成草案，對於規範業者能更有強制性。

翁書敏也表示，花蓮有2家飛行傘業者在秀林鄉，飛行區域可能與限航區重疊，這部分也會與航空站溝通；上周六發生的意外，業者稱有保險，這部分還在確認當中。

另外，10月17日同家飛行傘業者也發生遊客墜落樹林意外，導致腿部與腰部有多擦挫傷，當事人抱怨業者沒有叫救護車，向教育處陳情卻未有回覆。翁書敏說，正了解詳情並處理。

飛行傘 花蓮 體育

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