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蘭陽媽祖文化節出航僅半數人繳費 宜蘭縣府：其餘由宮廟找贊助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
有議員質疑參加媽祖文化節海巡的1千多人，大約一半人沒繳費，繳費的人是傻子嗎？縣政府表示，部分是出海護巡媽祖的宮廟工作人員及貴賓，費用由宮廟尋求企業贊助，縣府並未經手費用。本報資料照
有議員質疑參加媽祖文化節海巡的1千多人，大約一半人沒繳費，繳費的人是傻子嗎？縣政府表示，部分是出海護巡媽祖的宮廟工作人員及貴賓，費用由宮廟尋求企業贊助，縣府並未經手費用。本報資料照

宜蘭縣議會今排定縣長施政總質詢，議員質疑縣府辦蘭陽媽祖文化節，1000多名海巡搭船者，扣除555人報名繳費，其他人不用繳，繳費的民眾是傻子? 縣政府回應，搭船者另有護巡媽祖的宮廟工作人員與貴賓，船資由宮廟尋求企業贊助，縣府未經手費用，僅提供行政協助，這也是日後要交給民間辦理的過程之一。

今年9月縣府舉辦蘭陽媽祖文化節，融入海陸巡航遶境慶典，縣議員林麗今表示，活動臉書官網資訊，縣內共有336名民眾參與海巡、縣外219名，實際收取費用31萬2072元，因縣府今年的預算沒有交通費用，但搭船交通費用總共60多萬元，扣除31萬餘元的報名費後，其他人沒繳費，尚有29萬元差額，錢從哪支出？

林麗指出，縣府提供免費住宿可能導致當地住宿消費下降，經調查顯示，平均個人消費為507元，並非官方宣稱的1324元，看不出任何活動經濟效益；另外媽祖文化節由縣府主辦，未來是否應該回歸宮廟？縣府不要說一套、做一套。

縣政府表示，媽祖文化節是公私合作促成活動圓滿順利，救國團無償協助網路報名與收費系統，所收報名費用全數轉交宜蘭縣賞鯨推廣協會；另為利活動順遂，乘船者還包含參與護巡媽祖出海的宮廟工作人員與貴賓，相關費用由宮廟尋求企業贊助另行支付，縣府並未經手相關費用，僅提供行政協助，這也是交由民間辦理的過程之一。

縣府說，今年宮廟提供香客大樓部分免費住宿給縣外報名民眾，是活動套裝行程一部分，其他參加者住宿仍需自費，推出「乘風海上行腳蘭陽」專屬優惠，希望吸引更多縣內外民眾參加年度宗教盛事，促進經濟活動；另外所提的滿意度調查是去年度調查，今年縣政府並未執行相關調查。

縣議員林麗批評參加媽祖文化節海巡的1千多人，大約一半人沒繳費，繳費的人是傻子嗎？縣政府表示，部分是出海護巡媽祖的宮廟工作人員及貴賓，費用由宮廟尋求企業贊助，縣府並未經手費用。圖／林麗提供
縣議員林麗批評參加媽祖文化節海巡的1千多人，大約一半人沒繳費，繳費的人是傻子嗎？縣政府表示，部分是出海護巡媽祖的宮廟工作人員及貴賓，費用由宮廟尋求企業贊助，縣府並未經手費用。圖／林麗提供

媽祖 住宿 海巡

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