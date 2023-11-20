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蘭陽媽祖文化節收支遭質疑 宜蘭縣府︰僅供行政協助

中央社／ 宜蘭縣20日電

宜蘭縣議員林麗今天質疑縣府，今年蘭陽媽祖文化節收入只有新台幣31萬元，但遶境船隻就花60多萬元，收支有問題。縣府表示，這方面由宮廟找企業贊助，縣府僅提供行政協助。

宜蘭縣政府近年來舉辦蘭陽媽祖文化節，已成當地重大宗教慶典活動，今年活動已於9月22、23及24日舉辦為期3天2夜的全縣海陸遶境。

活動前，縣府曾開放民眾報名搭船隨媽祖出航，限800個名額。其中宜蘭縣民200個名額，每人收費350元；外縣市民眾600個名額，每人收費888元。

民進黨籍縣議員林麗今天在縣議會質詢質疑，今年蘭陽媽祖文化節預算縣府只編列活動工作服151萬元及活動設計費299萬元。此外，根據今年縣府統計資料，在參與海上遶境的民眾方面，縣民有336人，縣外人士219人，實際收費31萬2072元，但船隻費用共花60多萬元繳給宜蘭縣賞鯨推廣協會，扣除實際收取報名費用後，尚有29萬元的差額，不知道錢從哪支出。

縣府發布新聞稿表示，今年活動由公私協力，透過中國青年救國團無償協助提供網路報名與收費系統，並將所收的報名費用全數轉交給宜蘭縣賞鯨推廣協會。遶境船隻相關費用，由主祀宮廟尋求企業贊助支付因應，縣府未經手相關費用，只提供行政協助。

縣府指出，因公部門資源有限，明年蘭陽媽祖文化節的規劃及執行將採公私協力與民間主祀宮廟共同主辦，希望持續深化宜蘭在地特色的宗教民俗文化。

宜蘭 媽祖 遶境

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